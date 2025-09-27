Mayte Zaldívar desvela dónde está el dinero de Julián Muñoz: «Todo desapareció...»

Mayte Zaldívar contó una vez cómo Julián Muñoz llevaba el dinero a casa en bolsas de basura y ahora he regresado a televisión para contar que aquello simplemente se esfumó y que ya solo le queda la pensión que cobra. Lo ha hecho en '¡De Viernes!', a donde ha acudido junto a su hija Elia para contar muchos detalles inéditos sobre el fallecido… y sobre Isabel Pantoja.

Ha pasado ya un año desde el mediático fallecimiento de Julián Muñoz a causa de un cáncer y después de un periodo de redención en el que el exedil de Marbella pareció arrepentirse de todos sus pecados y expiar culpas. Por eso dicen que se volvió a casar con Mayte Zaldívar, recuperó a su familia y odió a Isabel Pantoja.

Ahora ha regresado Mayte Zaldívar a escena para aclarar, pasados los meses, muchas dudas que quedaron en el aire tras el fallecimiento de Julián Muñoz. Y lo primero fue por qué se volvieron a casar ya cuando el exedil sabía que le quedaba poco tiempo de vida. «Él lo necesitaba. Pensaba que era una forma de tener a la familia unida de nuevo, como antes«, ha dicho la viuda. A las hijas también les pareció bien: «Les preguntamos si eran felices y ya está».

La pensión de viudedad

Mayte Zaldívar se casó a pesar de tener novio, Fernando Marcos, con el que sigue. «Si hubiesen sido las únicas críticas que he recibido desde el 2003, a lo mejor me dolía, pero se han dicho cosas tan fuertes que me da igual. Lo que penséis me molesta, pero no me duele», ha dicho la Mayte Zaldívar.

Mucho se especuló sobre si esa boda tenía que ver con el dinero y Mayte Zaldívar lo ha negado, aunque a medias. Porque ese matrimonio ha ayudado a que la mujer esté cobrando ahora la pensión de viudedad. «Claro que la estoy cobrando. ¿Qué quieres, que la regale? Si te pertenece, te pertenece«, ha zanjado.

Otra de las leyendas en vida de Julián Muñoz es que tenía mucho dinero escondido no se sabe dónde, algo que Mayte Zaldívar ha negado de plano. Su hija Elia ha señalado que la familia ha renunciado a la herencia. «Gracias a nuestro abogado sabemos las consecuencia de aceptar una herencia con tantos problemas de la justicia». Y su madre ha añadido: «Sabíamos lo que tenía. Llevábamos unos años con él, bastantes ya, porque no tenía dinero. Vivía con mis hijas. Tenía todo embargado. Te puedo asegurar que todo desapareció. Muy tonto hubiera sido de vivir como ha vivido los últimos años teniendo que trabajar nosotras para aportar».

Por lo visto, todo se había esfumado cuando salió de prisión: «Cuando volvió de la cárcel no tenía ni los trajes«. Entre sus bienes se encontraba un reloj Rolex de oro del que se han enterado en directo que ahora mismo lo tiene Agustín, hermano de Isabel Pantoja. «Le dejaron sin nada», ha asegurado la viuda.

Isabel Pantoja

Obviamente, Isabel Pantoja ha sido una de las estrellas de la conversación y Elia ha narrado el proceso de alienación que sufrió su padre y cómo afectó eso a sus relaciones familiares. El expolítico se separó de su pareja y perdió relación con parte de la familia. «Me parece penoso que estés casado y hagas eso», le avisó Elia.

Así ha narrado el momento en el que perdió la relación con su padre: «Me lo coge ella (Isabel Pantoja), le digo que quiero hablar y me dice: 'Tu padre ni está ni va a estar más'. Y me cuelga. En un ataque de rabia pura, porque nadie tiene derecho a meterse en la relación, le cuento lo que pasa a mi padre y me dice: 'Eso es mentira'. Él me ha educado con unos valores y no me podía decir que estaba mintiendo», ha contado.

Además, ha contado un suceso singular: «Otra ocasión, para hablar con él simplemente, me lo coge el hermano de ella, Agustín. Me insulta, me dice que 'soy una hija de puta' y me cuelga. La relación se rompe, me hace sufrir muchísimo y decido que se acabó».

Y esto ha sido uno de los grandes momentos del programa: «Me dicen que una tarde (Isabel Pantoja) se levanta y tiene una discusión muy fuerte con mi padre en la habitación. Están en el salón y ella baja las escaleras muy enfadada y gritándole le dice: 'A tus hijas la próxima vez que las veas será en una caja de pino'». Se desconoce cuál fue la respuesta de Julián Muñoz, si es que la hubo.