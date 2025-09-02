El mayor de los siete hijos de la Princesa Tatiana de Liechtenstein se compromete con una prima lejana

Lukas de Liechtenstein, de 25 años, el hijo mayor de los siete hijos que tienen la princesa Tatiana y de su marido, el barón Philipp von Lattorf, se ha comprometido con la condesa Marie Magdalena von Wilczek, prima lejana. Ambos acudieron juntos al enlace de la princesa María Carolina y Leopoldo Maduro en la que fue la primera aparición pública de la joven pareja.

En tiempos, allá por los años 90, el nombre de la princesa Tatiana de Liechtenstein apareció como candidata ideal a novia del entonces Príncipe Felipe. Nunca hubo constancia de aquel presunto noviazgo y muchos dudas de que este llegara a existir alguna vez.

Con el tiempo, Tatiana construyó su propia vida familiar y profesional mientras Lukas crecía alejado de los focos, heredando la discreción inculcada desde pequeño. Pasados los años, y más allá de aquellas especulaciones de la prensa, la princesa ha ido ocupando ese plano apartado de los focos que tanto le gusta y que siempre deseó. Pero esta vez no pudo evitar acaparar buena parte de los focos en la boda de su sobrina, la princesa María Carolina, hija de los príncipes herederos del pequeño principado.

Su primera aparición pública juntos

Tatiana de Liechtenstein acudió junto a su marido y cinco de sus siete hijos. No tuvo problema en posar junto a todos ellos a las puertas de la Catedral de Vaduz. Eso sí, su primogénito pasó mucho más inadvertido a pesar de acudir al enlace real junto a su prometida en lo que fue su primera aparición pública juntos.

¿Y quién ers la condesa Marie Magdalena? Par empezar, es la hija menor del conde Hans-Christian von Wilczek, descendiente de la Silesia austríaca, y de la condesa Katharina von Hartifg. Y más: por vía materna está emparentada con la princesa Felicitas, esposa del príncipe Johann-Wenzel de Liechtenstein. Pero es que hay más lazos de sangre que unen a la pareja. Así, son primos en cuarto grado, puesto que la bisabuela de Lukas, la princesa Georgina, nacida condesa Wilczek y princesa consorte de Liechtenstein, era la madre del actual soberano del Principado, el príncipe Hans-Adam II.

Analista financiero y maestra

Este pequeño enredo genealógico que se resuelve resumiendo que el joven sale con una prima lejana. Y se sabe que la pareja vive actualmente en Viena, donde el joven Lukas trabaja como analista financiero después de graduarse en Esade y hacer prácticas en KPMG en Viena y también en Acciona, lo que le trajo durante una breve temporada por Madrid. Ella se dedica a la educación primaria.

Por ahora no hay fecha ni detalles sobre cuándo será la boda de la joven pareja que se ha comprometido, pero lo que es seguro es que volverá a reunir a la familia principesca de Liechtenstein, al igual que ha ocurrido con la princesa Maria Carolina.

