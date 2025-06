Maxi Iglesias: «Quizás sea un paleto de la actuación, pero vivo de lo que me gusta»

Tras más de dos décadas dedicadas a la interpretación, Maxi Iglesias (34 años) decidió que quería ser él quien contase sus historias y no estar solo actuando las historias que se les ocurren a otros. No es la primera vez que se enfrentaba al folio en blanco ya que tuvo un gran profesor de literatura que le enseñó a escribir cartas al director, ensayos, artículos científicos y obviamente ficción. «Tenía que haber escrito antes pero cuando eres famoso, y encima tienes éxito en lo que haces, si quieres aprender o hacer otra cosa te dicen que no, que te centres en tu carrera y no te salgas del carril», confiesa el actor.

Por eso aprovechando un año de parón que había decidido dejarse en blanco para poder retomar las cosas que no se había permitido antes, surgió 'Horizonte artificial' (Roca editorial), su primera novela, en un aeródromo de Los Ángeles. El joven actor y ahora escritor ha tenido muy buena acogida y ya va por la segunda edición y estuvo firmando hace unos días en la Feria del Libro de Madrid.

«No escribí esto con ninguna expectativa de que se lo leyera muchísima gente sino como un ejercicio mío de también de salud mental y he tenido el lujo de intercalarla con rodajes que sabía que no podía dejar de hacer, porque al final mi carrera en este país no está ni muchísimo menos formada». Maxi ha compaginado la escritura con cuatro rodajes de protagonista, aprovechando entre escena y escena para escribir. También por la noche, aunque ha decidido que no va a volver hacerlo a esas horas: «No estaba igual de concentrado después de trabajar todo el día. Ha habido semanas en las que solo he escrito una página y luego días en los que estaba descansado, que me he escrito un capítulo entero en menos de una hora», explica.

Su madrina literaria, Elisabet Benavent, autora de los 'best seller' de 'Valeria', que Maxi ha protagonizado en la pequeña pantalla. Ella le recomendó a su editor, Gonzalo, al que le entusiasmó la idea, ya que la estructura que plantea Maxi en su 'thriller' te atrapa desde las primeras páginas. «Mi referente ha sido el formato de la serie '24' e ir creando la necesidad de ir resolviendo situaciones con el tiempo».

«Para documentarme me saqué la licencia de vuelo»

No está para nada de acuerdo con lo que ha dicho un director de cine de que para dedicarse al mundo de la interpretación hay que ser un poco narcisista. «La historia que cuento no es mi vida, ni lo que he hecho, ni lo que voy a hacer, si no es una mujer que se dedica a algo que no tiene nada que ver conmigo. Y para ello hay una documentación, un trabajo de investigación de lo que es una empresa textil y al mismo tiempo aporto conocimiento aeronáutico de primera mano», reivindica el joven autor.

Empezó yendo a clases teóricas para ir cogiendo ideas, anécdotas que contar en el libro y se presentó a los exámenes y aprobó y eso le permitió volar: «Si volaba podría escribir sobre esa sensación e iba a ser mucho más completo. Me enfrenté a 50 horas de vuelo en la European Flyers, las primeras 20 horas fui con un instructor y después ya piloté solo», recuerda satisfecho.

Ha encontrado en la escritura una especie de terapia, por eso ya tiene la segunda en mente: «He encontrado un filón para poder expresarme y jugar a personajes y poder contar historias de tantas personas con las que me he sentado a lo largo de mi vida y darles un toque bajo mi criterio…»

Acaba de estrenar la serie 'Matices' en la plataforma Showtime, con muy buena acogida entre el público. y nos atiende en el descanso del rodaje de una película en Euskadi. «Me considero un privilegiado porque al final vivo y puedo mantenerme de mi trabajo, a lo mejor soy más torpe en mis decisiones y un paleto de la actuación, pero vivo de lo que me gusta. Prefiero hacer contenidos que son muy comerciales a vivir resignado, como otros muchos compañeros de la profesión que se quejan porque no les dan lo que ellos creen que merecen». Seguramente porque no son tan guapos como Maxi Iglesias, aunque él prefiere decir que «tiene el físico agradecido».