Así es 'Mata Mua', el lujoso yate de Tita Cervera que se alquila por 8.000 euros al día

Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, ha puesto en alquiler una de sus adquisiciones más preciadas: su lujoso yate 'Mata Mua', bautizado así en honor al célebre cuadro de Paul Gauguin que significa 'Érase una vez' en maorí. La embarcación, que cuenta con casi 40 metros de eslora y ha sido escenario de veranos inolvidables, fiestas privadas y hasta episodios polémicos de Tita, está disponible para aquellos que puedan desembolsar 8.000 euros al día.

El diseño exterior fue firmado por el prestigioso estudio Diana Yacht Design, mientras que los interiores fueron obra del holandés Lemmer, que buscó combinar lujo, calidez y funcionalidad. Con casco de acero y cubierta de teca, el velero presume de una autonomía superior a las 3.000 millas náuticas gracias a unos depósitos de combustible de casi 20.000 litros, lo que lo convierte en una auténtica mansión flotante capaz de cruzar océanos.

Además, cuenta con salones majestuosos, entre seis y ocho camarotes, gimnasio, jacuzzi, solárium y una plataforma de baño que permite acceder directamente al mar. Con capacidad para alojar hasta nueve huéspedes, la experiencia incluye tripulación propia y servicios de primera clase, además de actividades acuáticas pensadas para quienes buscan unas vacaciones con todo incluido.

El precio, publicado en la web de la empresa Lamprell Marine SL, asciende a más de 100.000 euros por semana en temporada alta, sin IVA, lo que lo sitúa entre los alquileres náuticos más exclusivos de España.

Renovaciones y valor sentimetal

Construido en los años noventa en los astilleros de Barcelona, el 'Mata Mua' fue adquirido por la baronesa a comienzos de la década de los 2000 y, posteriormente, sometido a varias renovaciones. La última gran remodelación llegó en 2017, cuando Cervera decidió actualizar tanto la estética como la funcionalidad de la embarcación, siempre bajo sus estrictas directrices. «El Mata Mua es un símbolo personal para mí, un lugar donde he vivido algunos de mis mejores momentos, comentó en su día.

No es casualidad que el barco comparta nombre con otras de las propiedades más emblemáticas de la baronesa, como su antigua mansión en Marbella o el propio lienzo de Gauguin que estuvo en el centro de intensas negociaciones con el Ministerio de Cultura. El cuadro, pieza estrella de su colección privada, fue asegurado en 2021 para permanecer en España durante al menos quince años. El vínculo entre la pintura, la mansión y el velero refleja hasta qué punto el concepto de «Mata Mua» forma parte de la identidad personal y cultural de Cervera.

Un yate con hsitoria

Sin embargo, el yate también fue escenario de momentos difíciles. En julio de 2015, mientras estaba fondeado en aguas de Ibiza, la Guardia Civil subió a bordo para entregar una notificación vinculada a cuestiones fiscales. La baronesa lo relató como una experiencia humillante. «No se puede ir con la Guardia Civil a un barco. Creo que me entendería mejor una persona que estudiara a fondo mi caso, que estoy en todo correcta, que yo sepa», declaró entonces, visiblemente molesta.

Aquel episodio, que dio la vuelta a los medios y redes sociales, se sumaba a la larga lista de polémicas fiscales que han acompañado a la coleccionista de arte durante las últimas décadas. El abordaje llegó a empañar la imagen idílica del Mata Mua como espacio de descanso y desconexión, aunque para ella sigue siendo, sobre todo, un lugar cargado de recuerdos familiares y personales.

Hoy, quienes quieran vivir una experiencia similar a la de la baronesa pueden hacerlo, siempre y cuando su bolsillo lo permita. Los precios incluyen combustible, tripulación, gastronomía a bordo y bebidas, aunque el mantenimiento del yate, según se ha publicado, roza los 39.000 euros mensuales. Una cifra que explica por qué Tita Cervera ha decidido abrir las puertas de su «palacio flotante» a los alquileres de alto nivel.

