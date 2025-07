Marta Riesco desvela sorprendentes detalles de la noche de la detención de Cayetano Rivera: «Hamburguesas, policía... y una cita»

«Hamburguesas, Cayetano y una cita». Así comienza la periodista Marta Riesco el relato de los hechos que ha podido conocer después de ponerse en contacto con «una amiga de una persona con la que Cayetano Rivera había quedado por la noche de autos, la noche de la detención». Y lo que ha narrado en su cuenta de Instagram es impactante, con cita de madrugada incluida.

«Cayetano está cenando con una persona en una habitación y se le ve a Cayetano con unas heridas en la cara, las mismas heridas que le hemos podido ver en televisión. Esa cena de Cayetano es posterior a la detención», comienza Marta Riesco en Instagram. Y lo que viene es un relato pormenorizado de una noche que lo tiene todo, incluida lo que ella define como una cita con «una relación que empezó siendo cibernética» y que se transformó en presencial, en una noche que acabó con la policía y una noche de hotel. Según ha asegurado a ABC, tiene «fotografías, documentos y mensajes que lo prueban todo», y no teme demandas.

La historia, siempre según Marta Riesco, comienza así: «Hace cosa de un mes, una mujer va a una plaza de toros, se queda encandilada con Cayetano. Le ve muy guapo y decide mandarle un mensaje por Instagram, mensaje que responde Cayetano. Y a partir de ahí comienzan a tener una relación cibernética. Con el paso de los días, se convierte en una relación íntima entre los dos».

El plan inicial

«Continúa avanzando por mensajes, por llamadas, se envían fotografías... Deciden volver a verse en una segunda cita. ¿Y cuándo deciden volver a verse? El día de la detención». Fue en la noche del domingo al lunes, cuando el torero protagonizó un incidente en una hamburguesería con la policía.

«Cayetano y esta chica tienen planeado hacer una escapada. Esta chica y él planifican un viaje y es la chica la que decide coger el hotel, preparar todo para lo que es esta cita con Cayetano Rivera. Una cita en la que evidentemente ella está ilusionada y contenta, y parece que Cayetano también lo está. Todo se trunca por esa noche en el McDonalds», explica Marta Riesco en el vídeo difundido en sus redes sociales.

Continúa: «Cuando ella ya está haciendo su maleta por la mañana ya para irse a esa cita romántica con Cayetano, de repente recibe un mensaje de Cayetano. Le dice: ‹Oye, que tenemos que cancelar ese viaje que tenemos'. Y ella se queda como... 'si yo ya lo he pagado todo, ya está todo perfecto, estoy haciendo la maleta...'. Él le dice: 'Sí, tenemos que cancelarlo porque he tenido un problema en un hombro. No me puedo dirigir ahora mismo a la ciudad donde tenemos la cita porque estoy un poquillo fastidiado'. Recordemos que a esa hora, todavía no se sabía nada de lo que había ocurrido con Cayetano, con lo cual ella se estaba creyendo la versión de Cayetano».

Según narra Marta Riesco en base a sus pruebas, Cayetano le dice a la chica: «Ya que no vamos a ir a la cita porque no me encuentro bien, yo estoy en Madrid, ¿por qué no vienes tú conmigo a Madrid y la cita que teníamos pensado hacerla fuera la hacemos en Madrid?». Y ella, como tiene muchas ganas de verle, decide coger un AVE y quedan en el hotel Wellington.

El cambio de planes

«Cuando ella está de camino en el AVE para ir al Wellington, a la cita con Cayetano, de repente se entera por las noticias que Cayetano no es que se haya dado un golpe toreando ni haciendo deporte, sino que Cayetano ha tenido un problema con la policía y que lo que le ha pasado no tiene nada que ver con los toros. Entonces ella se siente mal y le pide explicaciones mientras ya está en el AVE de camino al hotel Wellington. Por cierto, la habitación del hotel Wellington también la paga ella», prosigue Marta Riesco.

Entonces, siempre según su versión, Cayetano Rivera intenta convencerla de que viaje a Madrid y le dice que van a cenar en un restaurante de sushi que conoce. «Entonces ella, ilusionada, decide pagarse ese viaje, decide pagarse la habitación del Wellington y esperar a Cayetano, el cual no le ha dicho en ningún momento en este trayecto que lo que le ha pasado no ha sido un incidente con un toro, sino que lo que le ha pasado es lo que ya todos sabemos que le ocurrió en el McDonalds», señala Marta Riesco.

La periodista continúa: «Decide mandarle una fotografía a esta chica donde se le ve cómo tiene la cara y le dice en el mensaje: 'Estoy algo magullado, espero que no te asustes'. Hasta entonces ellos dos no habían hablado de la detención y entonces ya sí ella le pregunta qué fue lo que ocurrió. Cayetano le cuenta su versión...». Es decir, la detención de la policía. «Tengo mucha frustración e impotencia, les voy a denunciar», asegura el torero a la chica.

Cita en el hotel

Y cuando ella llega al hotel Wellington, no hay restaurante de sushi, según explica Marta Riesco «Una habitación, Cayetano y ella... y periodistas en el Wellington. Ella le dice: '¿Pero no me has dicho que íbamos a salir a cenar?'. Y él contesta: '¿Tú has visto cómo está esto lleno de prensa? Yo ahora no puedo salir contigo ni con nadie a cenar ni a tomar nada. Así que vamos a disfrutar de otra manera, pero en la habitación del hotel'. Y piden cena que también paga ella», prosigue la periodista en base a su fuente.

«¿Cayetano estaba mal, preocupado, triste, sin ganas de nada en esa habitación? No. ¿Comió? Sí. Cayetano, a las 6 de la mañana, decide irse de la habitación. Si Cayetano no hubiera sido detenido, estaría disfrutando de una segunda cita con esta chica, la cual había pagado su hotel y su todo para disfrutar con Cayetano de lo que para ella iban a ser unos días inolvidables», resume la periodista.

Puestos en contacto con Marta Riesco, la periodista ha confirmado a ABC que nadie del entorno de Cayetano Rivera se ha puesto en contacto con ella. «Y, la verdad, dudo mucho que Cayetano desmienta. Y si dice algo, evidentemente tengo las pruebas. Hay de todo...», afirma.