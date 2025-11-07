Marta Pombo se sincera sobre la ruptura con su exmarido: «Yo no me quería casar»

Han pasado seis años desde que Marta Pombo y Luis Giménez se casaron y se separaron en cuestión de meses. La hermana de María Pombo, aún algo menos conocida, pasó por el altar después de ocho años de amor. Sin embargo, el matrimonio estalló ... enseguida y la pandemia no ayudó a la joven a gestionar sus emociones. En 2020 desveló que estaba pasando un mal momento, que iba a terapia psicológica y psiquiátrica y estaba medicándose para superar la depresión que le hizo abandonar las redes sociales. Sin embargo, poco a poco empezó a salir del túnel y, al otro lado, estaba esperándole el que es ahora el amor de su vida.

Marta y Luis Zamalloa se conocieron en 2018 en una sesión de fotos de TipiTent, la marca que tenía la familia. Él ejercía como modelo, y ella quiso emparejarle con alguna de las chicas que estaba también trabajando como maniquí. No fue hasta tres años después, cuando su relación con Luis Giménez había terminado y empezaba a salir del bache emocional y psicológico en el que estaba, cuando lo suyo con 'Zama' -como le llama cariñosamente la familia- se convirtió en algo más.

Pocas veces Marta ha hablado con tanta vulnerabilidad sobre lo que pasó en su matrimonio con Luis Giménez, pero en el pódcast de 'Act2uality' se ha sincerado sobre el motivo por el que su relación se rompió tan pronto después de su boda. «Yo no me quería casar, yo ya sabía que no iba a funcionar», ha desvelado. No ha hecho referencia a los rumores de que el 'influencer' le había sido infiel, que corrieron por las redes sociales en los días previos al enlace. «Por aquel entonces no sabía que tenía depresión, pero estaba en piloto automático. Mi ex y yo éramos personas diferentes a cuando nos conocimos, pero yo estaba tan rota que no quería tomar decisiones, no quería dejar una relación de diez años, así que preferí seguir, no tenía las herramientas para marcar el final», ha confesado.

Marta Pombo hablando de su marido actual Luis Segundo ha dejao a Luis Primero (su ex marido) a la altura del betuuuuun aaaaaaaajajajajajjajajajaja cuando nos sirve salseo también hay que reconocerlo👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/k5FmWEuhhv — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 7, 2025

«Decidí que tenía que terminar con eso cuando sentí que dentro de mí había silencio y vacío. Ahí es cuando me asusté», ha admitido. Una sensación que desvela que también sintió cuando nacieron sus mellizas el pasado año, aunque entonces «solo necesitaba tiempo» para ella. Marta ha revelado también que, a pesar de que su nivel de fama ha crecido con los años, ya entonces fue difícil de «gestionar la ruptura y la exposición».

Pero curiosamente la pullita que ha lanzado a su exmarido ha sido al hablar de su actual relación. Luis Zamalloa, que ejerce como dentista, ha sido para ella como «oxígeno». «Yo estaba muy mal mentalmente, me sentía la basura más basura y él me veía y me sigue viendo como una diosa», ha confesado Marta. «A él le encantan mi celulitis y mis estrías, y yo vengo de lo contrario, de un machaque con el físico y con el peso», ha compartido.

No ha sido el único dardo que ha lanzado contra su ex esta semana. Hace unos días se viralizó un vídeo de un creador de contenido criticando a Luis Giménez por asegurar que se plantea la posibilidad de hacer 'homeschooling' con sus hijos. Es decir, de educarles en casa en vez de llevarles al colegio, lo que para el crítico era una manera de lavarse las manos y poner en riesgo el futuro de tu hijo. Y entre los miles de 'me gusta' que incluía la publicación estaba... el de Marta Pombo.

Ya a principios de año admitió que ha sido ahora cuando le ha venido el enfado por la relación que tuvieron: «Me ha venido de golpe cuando terminé hace 5 años con todo. Siento decepción. Mantenía esa relación por una dependencia emocional que ya no quiero. Estaba en un agujero negro».