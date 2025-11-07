Suscribete a
Marta Pombo se sincera sobre la ruptura con su exmarido: «Yo no me quería casar»

La hermana de María pasó por el altar en 2019 con el también 'influencer' Luis Giménez, pero se separaron solo dos meses después

Han pasado seis años desde que Marta Pombo y Luis Giménez se casaron y se separaron en cuestión de meses. La hermana de María Pombo, aún algo menos conocida, pasó por el altar después de ocho años de amor. Sin embargo, el matrimonio estalló ... enseguida y la pandemia no ayudó a la joven a gestionar sus emociones. En 2020 desveló que estaba pasando un mal momento, que iba a terapia psicológica y psiquiátrica y estaba medicándose para superar la depresión que le hizo abandonar las redes sociales. Sin embargo, poco a poco empezó a salir del túnel y, al otro lado, estaba esperándole el que es ahora el amor de su vida.

