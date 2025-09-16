Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett señalan los enemigos de su esotérico amor: ignorancia, prensa… y familia real

Las expectativas estaban muy altas y hay que decir que Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett no han defraudado a nadie en el estreno de su documental de Netflix. No solo han cargado contra la prensa y lo que ellos han definido como «racismo», sino que han dirigido no pocos reproches a la familia real. «Ser incomprendida es muy duro», se ha quejado la díscola royal.

Por si la Familia Real noruega no tuviera suficiente con el tortuoso caso de Marius Borg, el hijo de la Princesa Mette-Marit acusado de violación y varias decenas de delitos, ahora llega el documental de Marta Luisa y su querido chamán para añadir todavía más picante, si es que faltaba. Y lo cierto es que han tenido para todos.

«Ser incomprendida es muy duro. Y esa ha sido la historia de mi vida», dice la princesa rebelde a modo de introducción del documental para a continuación narrar lo que es la vida de una mujer que pertenece a la realeza. «De pequeña tenía mucha ropa que era incómoda, tenía que sentarme y comer adecuadamente. Odiaba estar en ese tipo de ambientes. Ahí es cuando empecé a darme cuenta: era totalmente diferente al resto de mi familia», comenta.

«Un alma sexual»

Fue en la adolescencia cuando se procuró un bienestar psicológico a través de un trabajo mental que apelaba a su capacidad de sanación. «Fui contando mi verdad y sentí que esa era mi misión», asegura. Y en 2018, una de sus amistades le aconsejó una visita al chamán Durek Verrett. Y ya se sabe del resto: polémicas, defensas a ultranza, boda, terremotos varios…

En las cerca de dos horas de documental, la pareja se esfuerza en defender el valor del trabajo del chamán, algo no demasiado sencillo cuando se le escucha decir que fue «faraón en el antiguo Egipto» y que disfrutó de «un regreso a la vida después de morir». «Todo el mundo quería conocerme. La prensa me decía que era el chamán de las celebridades porque trabajé con Gwyneth Paltrow. Pero soy el chamán de las personas», asegura Durek Verrett con su habitual brillo de ojos.

La pareja cuenta todo sobre su relación. Marta Luisa de Noruega le empezó a enviar mensajes, pero él no se interesó demasiado. «No quería conocer a nadie, así que la ignoraba. Estaba soltero, pero tenía amigos con beneficios», matiza sin rubor. Y una frase de la princesa cambiaría el rumbo de sus vidas: «Yo ya te conozco». «En el momento en el que la dijo, vi mi pasado en Egipto y me vi en el trono junto a ella. Pensé: 'Te he encontrado, mi amor», explica Durek Verrett mirando a la cámara sin siquiera pestañear. «Decidí que era alma sexual y que me atrae el alma de la persona», concreta.

Ni rastro de la familia en el documental

Por el documental aparecen amigos y conocidos de la pareja, pero nadie en absoluto de la Familia Real, para sorpresa de nadie. Ya les costó aparecer por la boda de Marta Luisa y Durek Verrett hace un año. Y, por supuesto, la princesa habla de la prensa: «Todo el mundo crece creyendo que ser princesa es lo más increíble. Aunque he experimentado cosas geniales, he estado perseguida toda la vida. Fue peor cuando empezaron a perseguir a mis novios, era muy intrusivo. Nadie puede entender lo que se siente hasta que les ocurre a ellos».

Ahora viene el racismo, expresado por Durek Verrett: «Cuando pisé el aeropuerto, me empezaron a perseguir como 40 cámaras. Me sentí sobrepasado. Nos vigilaban por todos los lados. No era difícil: era un hombre negro en un país de blancos». Y la incomprensión de la Familia Real por cosas como esta: «Cuando les conocí, se quedaron mirándome y hubo un silencio incómodo. Llevaba un kimono, unas botas cowboy y no tenía ni idea de que tenía que llevar un traje. Marta me dijo que fuese yo mismo. No era el caso, porque no les gustó mi ropa. Todo lo que hice fue incorrecto. No fue como: 'Bienvenido a la familia. Te queremos'. Fue un: '¿Por qué estás con este hombre?'. Fue raro entrar en su vida, todo es superficial».

Así hasta llegar al cóctel definitivo de prensa y realeza: «Me decían que estaba destrozándola, que utilizaba magia negra. La Familia Real no llamó a la prensa para decir nada bueno sobre mí, lo que ayudaría a que entendieran que me toleraban».

Su comparación con Harry y Meghan

Por si faltara algo, hay otro momento particularmente significativo en el que el chamán lo compara todo con el Príncipe Harry y Meghan Markle. Ocurre así: «Nadie de su familia sabe lo que es el racismo, eso fue complicado, porque me miraban como si estuviese loco. Su familia no iba a hacer nada para ayudarme. Solo cuando Harry y Meghan dieron esa entrevista con Oprah [Winfrey], recibí un mensaje del rey preguntándome si sentía que me habían tratado de la misma manera. Cuando le dije que sí, me dijo que necesitábamos una reunión familiar». Y añade: «Mi familia me dijo: 'Ellos no quieren una reunión porque no te quieran tratar de esa manera, quieren tener una reunión porque tienen miedo de que tú seas el siguiente en Oprah'. Seamos realistas...».

Tras anunciar su compromiso, Marta Luisa de Noruega ejecutó su deseo de abandonar la Familia Real: «Tuvimos muchas conversaciones. En todas llegamos al mismo punto: no estaba funcionando ni para ellos ni para nosotros. No tengo un rol oficial, ni voy a galas o cenas de Estado. Ha sido difícil, pero es lo que todo el mundo quería. Soy buena en aceptar cosas que no puedo cambiar».