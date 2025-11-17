Marius Borg fracasa en el intento de parar su polémica biografía y encima le sale a deber

A principios de noviembre se publicó el libro 'Rayas blancas, ovejas negras', una biografía de Marius Borg Høiby en donde se lanzaban bombas como que el hijo de Mette-Marit había vendido cocaína a las puertas de palacio. Y en medio de su propia ... defensa tras haber sido acusado de varios delitos -entre ellos el de violación- el joven de 28 años quiso evitar que la publicación saliera a la venta.

Sin embargo, tal y como se ha conocido ahora, Marius ha perdido el juicio y no podrá frenar la venta del libro. Además, tendrá que pagar las costas judiciales y una indemnización a la editorial, cantidad que asciende a más de 48.000 euros (530.500 coronas noruegas). Guri Varpe, jefa de comunicación de la Casa Real ha asegurado que los gastos legales e indemnizaciones del hijo de Mette-Marit no los cubrirá «ni Palacio ni los príncipes herederos». Todo entre rumores de que el joven está en bancarrota.

Tendrá que efectuar el pago en el plazo de dos semanas, además de los honorarios de sus propios abogados, cuyo bufete, Andenæs, ha comunicado al Tribunal de Distrito de Oslo, que ascienden a más de 75.000 euros. Un resultado para el que, según ha confirmado el abogado de Marius Borg Høiby, estaban preparados, aunque todavía no han tomado una decisión final sobre si recurren o no la decisión del tribunal.

El tribunal ha tenido en cuenta que el libro es de «interés social» y ha considerado que «la libertad de expresión es particularmente importante». Sin embargo, el hijo de Mette-Marit considera que contiene violaciones de privacidad que van «mucho más allá de lo aceptable». Entre los detalles más disputados está la información, que Marius niega, de que fue visto vendiendo y consumiendo drogas en la calle Karl Johan de Oslo.

La familia de Haakon de Noruega gtres

Los autores, Torgeir Krokfjord y Øistein Monsen, continúan firmemente convencidos de la información que desvelan en 'Rayas blancas, ovejas negras', que incluye detalles sobre la supuesta relación de Marius con organizaciones de narcotraficantes. Y su libro no es el único que se está publicando en estos días previos al juicio que decidirá el futuro del hijo de Mette-Marit.

El pasado 12 de noviembre se publicaba también 'Fuera de control', de Kjersti Kvam, cuya editorial ha admitido que realizará ciertas correcciones en próximas ediciones para evitar problemas legales. Sin embargo, según 'Bunte' en esta publicación se señala directamente a Mette-Marit, de quien se dice que hay pruebas de su intento de encubrir a su hijo cuando saltó la polémica el pasado año.

El joven se enfrenta a una acusación de enorme gravedad: cuatro casos de violación, cometidos entre 2018 y 2024; y otros 28 delitos que incluyen maltrato, daños, amenazas, alteración del orden público e infracciones de tráfico. Un total de 32 cargos que lo sitúan en el centro de uno de los procesos judiciales más mediáticos de dicho país. Todo ante el silencio del resto de la Familia Real, que prefiere mantenerse a un lado.