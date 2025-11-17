Suscribete a
ABC Premium

Marius Borg fracasa en el intento de parar su polémica biografía y encima le sale a deber

En medio de la polémica, el hijo de Mette-Marit ha querido evitar echar más leña al fuego pero le ha salido el tiro por la culata

Embargo y más prohibiciones: Marius Borg suma nuevos problemas antes de declarar en el tribunal

Marius Borg junto a su madre, Mette-Marit
Marius Borg junto a su madre, Mette-Marit afp
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A principios de noviembre se publicó el libro 'Rayas blancas, ovejas negras', una biografía de Marius Borg Høiby en donde se lanzaban bombas como que el hijo de Mette-Marit había vendido cocaína a las puertas de palacio. Y en medio de su propia ... defensa tras haber sido acusado de varios delitos -entre ellos el de violación- el joven de 28 años quiso evitar que la publicación saliera a la venta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app