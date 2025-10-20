El marido de Norma Duval, Matthias Kühn, se niega a declarar en el juicio por presunta estafa y alzamiento de bienes

Ha sido visto y no visto. El marido de Normal Duval, el magnate inmobiliario germano Matthias Kühn, y sus dos hijos, Nico y Marco, se han negado a declarar ante la jueza de Palma que les investiga a todos por los presuntos ... delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible.

Matthias Kühn ha acudido a la sede de Vía Alemania en compañía de su abogado defensor, Jaime Campaner, poco después de las nueve de la mañana. Los dos hijos del empresario también iban con ellos, todos vestidos de forma impecable. Poco después llamaban a declarar al marido de Norma Duval. El querellado entraba en la sala y allí estaban la magistrada instructora, el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, y varios abogados defensores. Mucha expectación… para nada.

A los pocos minutos, Matthias Kühn salía de la sala tras acogerse a su derecho a guardar silencio. Luego llegaba el turno de sus dos hijos y de nuevo se repetía la escena. Los dos jóvenes también se negaban a declarar ante la jueza y dos minutos después agarraban la puerta y se iban.

Una macrocausa

La macrocausa que se sigue contra ellos, y que también incluye a otras ocho personas que están citadas a declarar mañana, se inició a principios de 2024 después de que la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda apuraran más de un año y medio en una ardua labor de rastreo de cuentas y sociedades vinculadas al marido de Norma Duval.

El empresario germano está siendo investigado por una supuesta trama por la cual habría tejido todo un entramado empresarial a través una maraña de sociedades instrumentales y testaferros para desviar y ocultar parte de su patrimonio y así evitar una deuda con el fisco que asciende a más de 24 millones de euros.

Matthias Kühn ya ha pagado 33 millones de euros de fianza de responsabilidad civil, una cantidad incrementada hace unos meses la jueza instructora, quien además amplió la investigación a otra sociedad, Achim Andratx Las Brisas SL. La defensa del magnate recurrió esta decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Baleares, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Defienden su inocencia

A pesar de su silencio ante la jueza, el marido de Norma Duval sí se ha defendido a través de un comunicado en el que ha proclamado su inocencia. Sostiene que nunca ha ocultado ser el titular último de las sociedades de su grupo y acusa a la Agencia Tributaria de ocultar «de modo sistemático» documentos e información «relevante» al jugado. «Está instrumentalizando un procedimiento con fines puramente recaudatorios. La Agencia Tributaria pretende pervertir el procedimiento penal», ha asegurado.

Durante este tiempo, Norma Duval ha defendido en todo momento la inocencia de su marido, con el que comenzó su relación en 2010 y se casaron en secreto en Gstaad (Suiza) doce años más tarde. «Hacienda pone ahora la denuncia cuando en el pasado no quiso llegar a un acuerdo. Esto es la historia de nunca acabar. Tanto Matthias como yo estamos tranquilos», aseguró recientemente a 'Vanitatis'.