Aplazada la venta de las entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh por los problemas de Amazon

El marido de Norma Duval, Matthias Kühn, se niega a declarar en el juicio por presunta estafa y alzamiento de bienes

Le acusan de desviar y ocultar parte de su patrimonio y así evitar una deuda con el fisco que asciende a más de 24 millones de euros

El empresario alemán defiende su inocencia en un comunicado en el que acusa a la Agencia Tributaria de manipular el proceso

Norma Duval y Matthias Kuhn, en una imagen reciente.
Norma Duval y Matthias Kuhn, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Ha sido visto y no visto. El marido de Normal Duval, el magnate inmobiliario germano Matthias Kühn, y sus dos hijos, Nico y Marco, se han negado a declarar ante la jueza de Palma que les investiga a todos por los presuntos ... delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible.

