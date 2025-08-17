El marido de la Miss rusa fallecida a los 30 años lamenta el accidente: «No tuve tiempo de hacer nada»

El terrible suceso ocurrió el 5 de julio y fue el 12 de agosto cuando la modelo e influencer rusa Ksenia Alexandrova, finalista en Miss Universo 2017, fallecía a causa del violento impacto de un alce que entró por el parabrisas y le causó irreparables daños cerebrales. Conducía su marido, Ilya, quien ahora ha contado a la prensa local cómo ocurrió todo apenas cuatro meses después de su boda. «No tuve tiempo de hacer nada», ha dicho.

Ksenia Alexandrova, una reina de la belleza, falleció en un extraño accidente de coche mientras viajaba con su marido por la región rusa del óblast de Tver. Murió semanas después de que un alce provocara graves lesiones cerebrales y complicaciones derivadas, según informó la agencia de noticias rusa Rossiyskaya Gazeta.

Ksenia Alexandrova y su marido conducían de regreso a casa desde Rzhev el 5 de julio cuando su coche chocó con el alce, según informó el medio. La modelo iba en el asiento del copiloto mientras su marido conducía, cuando el animal saltó repentinamente a la carretera. «Desde el momento en que saltó hasta el impacto, pasó una fracción de segundo. No tuve tiempo de hacer nada», declaró el marido de Ksenia Alexandrova a ‹Rossiyskaya Gazeta' en un comunicado traducido del ruso. Y recordó que su mujer quedó inconsciente tras el impacto: «Todo estaba cubierto de sangre».

Los primeros auxilios

El marido de la modelo e influencer también declaró a Rossiyskaya Gazeta que otros conductores se detuvieron para ayudarla y que los servicios de emergencia llegaron al lugar en unos 15 minutos. Su mujer fue trasladada a un hospital de Moscú, pero sus heridas resultaron mortales a la postre. Se había casado con su marido cuatro meses antes del accidente, según reflejó la pareja en su Instagram.

Además de su carrera como modelo, Alexandrova representó a Rusia en el certamen Miss Universo 2017. También quedó segunda en el concurso Miss Rusia ese mismo año, según' 'Us Weekly'. La influencer también ejercía como psicóloga, graduada de la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú, según una actualización personal en su Instagram en noviembre de 2022.

Su agencia de modelos, Modus Vivendis, confirmó la noticia de su fallecimiento en un comunicado compartido en Instagram el 13 de agosto. «Con gran tristeza les informamos que nuestra compañera y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció ayer por la noche», comenzaba el escrito. «Kseniya era brillante y talentosa. Sabía inspirar, apoyar y brindar cariño a todos los que la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior», continuó la agencia.

El recuerdo de Miss Universo

La Organización Miss Universo también compartió un homenaje a Ksenia Alexandrova a través de sus redes sociales con una recopilación de las imágenes del concurso y donde la modelo hablaba de sus esperanzas y deseos: «Quiero que todas las personas del mundo crean en sí mismas y siempre tengan un sueño. Debemos ser fuertes, creer en nosotras mismas y nunca renunciar a nuestros sueños. En este mundo todo es posible y nada es imposible».

El pie de foto decía: «La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla».