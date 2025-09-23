Maribel, hermana de Rafa Nadal, acosada por un hombre alemán que se hacía pasar por tenista: «Miedo y terror»

Tras demasiado tiempo viviendo con el corazón en un puño, se puede decir que Maribel Nadal, la hermana del icónico tenista español Rafa Nadal, ya respira tranquila después de años angustiada hasta el punto de llegar a temer por su propia vida. Y todo por culpa de un hombre alemán que se hacía pasar por tenista y que la acosaba con mensajes y apariciones en lugares públicos.

En las últimas horas, se ha conocido la detención de este hombre por el hostigamiento a la hermana de Rafa Nadal, acoso que acabó en denuncia y que llevó a la Policía Nacional a dotar de protección a Maribel Nadal. Ahora, tras meses de investigación, finalmente se han recabado las pruebas suficientes y el hombre ha confesado los hechos.

Ya hay decisión de los tribunales y si bien el Juzgado de Instrucción de Manacor ha acordado suspender la pena de prisión que pesaba sobre el acosador, sí se le ha impuesto una orden de alejamiento que impide al agresor acercarse a la hermana de Rafa Nadal en lugares públicos o en el ámbito laboral.

El terror de Maribel Nadal

«Llegó a un punto en el que Maribel, para llegar a las instalaciones de su trabajo, precisó de ir acompañada por alguien por ese miedo y ese terror que llegó a experimentar porque fue una situación que fue a más con el paso del tiempo», explicaron en 'Espejo Público'.

Nada se ha sabido hasta ahora a pesar de la larga pesadilla que ha vivido Maribel Nadal en este tiempo. Es conocido el perfil bajo y la discreción con los que se maneja la hermana del tenista. Es directora comercial y de marketing en la academia de tenis que fundó el propio Rafa Nadal en Manacor, pero llegó un punto en el que su presencia constante y el miedo se hicieron insoportables. Finalmente, y a raíz de la denuncia y la detención, el hombre de origen alemán ha confirmado los hechos y ha mostrado su arrepentimiento. La hermana de Rafa Nadal solo desea olvidarlo todo cuanto antes y ambas partes han llegado a un acuerdo.

Desea olvidar cuanto antes

Ni Maribel Nadal ni su entorno han querido pronunciarse, ni antes ni ahora, sobre tan delicado asunto, un conflicto que ha mantenido a la hermana del tenista aterrorizada durante años. Tampoco se espera que la hermana del tenista conceda entrevistas ni haga declaraciones sobre lo ocurrido. Desea olvidarse de la historia desde ya y no darle más recorrido.

Maribel Nadal estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y posteriormente cursó un máster en Dirección y Gestión del Deporte por la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Al finalizar sus estudios, comenzó a trabajar en Londres para el Banco Santander de Londres. A ello cabe añadir su faceta como empresaria, pues en el año 2022 lanzó su propia marca, Crabs Company, dedicada a la ropa sport para hombres.

Tampoco se sabe mucho de su vida privada. Apenas que durante seis años mantuvo una relación sentimental con Pep Juaneda Grimalt, al que le unía su pasión por el golf. Tras romper con él, se le relacionó con el modelo Javier de Miguel, pero ambos han desmentido que entre ellos existiera una relación sentimental más allá de la amistad.

La denuncia de Rafa Nadal

Todo esto coincide con una denuncia que acaba de realizar Rafa Nadal en sus redes sociales. «Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz«, ha comenzado.

«En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes«, ha avisado.