Suscribete a
ABC Premium

Mariano Langa, el camisero que ha hecho brillar a Sean Connery, Cary Grant y Bertín Osborne

Muchos rostros conocidos, tanto nacionales como internacionales, han pasado por su taller. Pero si hay algo de lo que pueden presumir es que quien prueba sus camisas repite

Mariano Langa y su hija, Nuria
Mariano Langa y su hija, Nuria José Manuel Ladra
Laura G. Calleja

Laura G. Calleja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En pleno corazón de Madrid, su apellido, Langa, da nombre a una de las firmas más emblemáticas del vestir masculino. «Arroyo era un apellido muy común y además ya había otro comercio con ese nombre. Así que optamos por Langa, que se distinguía más. Fuimos ... los primeros en Madrid con ese nombre».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app