Mariah Carey da el tradicional pistoletazo de salida a la Navidad: «Es la hora»

Una vez más Mariah Carey, la reina de la Navidad, ha sorprendido a sus fans despidiendo el Halloween y anunciando la llegada de las festividades. Lo ha hecho, como es costumbre, al ritmo de la canción más esperada por los seguidores de ... la cantante: 'All I want for Christmas is you'.

La compositora estadounidense ya había preparado a sus fanáticos y es que justo el miércoles publicó un vídeo en el que bromeaba diciendo que «aún no» era el momento. No tardó en hacerse viral cuando las imágenes publicadas en su Instagram @mariahcarey en la que se mostraba en varias situaciones.

En el camerino, en un ascensor, con su perro en brazos e incluso siendo maquillada antes de un concierto, así transcurre el vídeo con 'All I Want for Christmas Is You' de fondo. Así, revolucionó las redes y en solo 24 horas ya había superado los 800.000 'me gusta' que, a día de hoy ronda los 1,6 millones.

Ángel de la Navidad

En esta ocasión Carey ha decidido ser un ángel que termina vestida con el típico traje de Papá Noel al tiempo que transforma al malvado elfo (Billy Eichner) en un tierno muñeco de nieve. Todo esto después de que este se hiciese con los regalos glamurosos de este año y se burlase diciendo que las Navidades habían sido canceladas.

Mientras la reina de la Navidad intentaba despedir Halloween y dar la bienvenida a las fiestas se encontró con la sorpresa de que los regalos no estaban, mucho menos su maquillaje (gracias a la colaboración con Sephora de este año). El elfo justificó sus actos reclamando que los ayudantes de Papá Noel habían renunciado cansados de trabajar demasiado en las vacaciones y que los presentes serían utilizados para poder pagarles una terapia.

Sin campanas, sin celebraciones y sin glamour, así pretendía dejar el malvado elfo a Mariah Carey, pero no contaba con la astucia del ángel de la Navidad quien transformaría todo entonando su 'Its time' acabando así con la maldad y dando el pistoletazo de salida a las fiestas.