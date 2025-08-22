María del Monte recuerda a su madre en el aniversario de su fallecimiento: «Sé que no quieres que esté triste...»

«Hoy hace cuatro años de tu partida. Esto cada vez es más difícil...». Así comenzaba María del Monte el recuerdo a su madre en el aniversario de su fallecimiento. La ha querido honrar con una sentida carta de homenaje en su Instagram, donde ha demostrado que su recuerdo todavía sigue vivo... y duele.

María del Monte ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que no se ha guardado nada en el recuerdo a su madre, a quien no olvida. «Todo sigue, se vive…. Pero de otra manera muy distinta. Todo es distinto. Sé que no quieres que esté triste y lo tengo muy presente pero hay ratitos… en los que no puedo evitarlo», ha escrito.

Para la cantante, «el hueco que has dejado es tan grande como tú». Y prosigue con una imagen muy señalada para ella mostrando el día de la boda de su madre: «Es casualidad que mientras hago la foto de tu foto suenen las campanas de tu pueblo? Ese al que amabas tanto y me enseñaste a amar. Yo creo poco en las casualidades».

En el Starlite junto a Inmaculada Casal

Sin embargo, María del Monte ha querido finalizar con unas palabras llenas de amor y celebración de su recuerdo: «Y como sé que me ves, que sepas que: te recuerdo en mi alegría. Pero nunca en el dolor. Eso es lo que tú querías Y así te recuerdo yo. Te voy a querer todas mis vidas».

Esta etapa de su vida ha incluido de todo para la artista, quien ha tenido que vivir un asalto en su casa que la dejó destrozada y con la policía deteniendo a su propio sobrino, Antonio Tejado, como autor intelectual del asalto. Antes, en 2020, fallecía uno de sus hermanos, Antonio, y justo un año después lo hacia Juan Carlos, el padre de Antonio Tejado.

Por lo pronto, María del Monte ha querido aliviar penas y ha acudido junto a su mujer, Inmaculada Casal, a presenciar el concierto que el cantante Alejandro Fernández ha ofrecido en el festival Starlite Occident de Marbella. «Es la primera vez que vengo y estoy impresionada. Espero oír buena música, que lo voy a hacer porque está él ahí», decía la artista antes del inicio del recital del cantante mexicano. «Tengo ilusión por verlo porque me encanta desde que empezó», añadía.

El 'caso Antonio Tejado'

Antonio Tejado se encuentra en libertad provisional tras aquellos sucesos ocurridos en la madrugada del 25 de agosto de 2023. El pasado mayo finalizó la instrucción del caso y el juez atribuye a Tejado y otros procesados cuatro delitos, entre ellos robo con violencia e intimidación y lesiones a las víctimas. Aunque el sobrino de María del Monte presentó un recurso defendiendo su inocencia, a principios de agosto trascendió que la Fiscalía de Sevilla ha presentado un escrito en el que impugna el recurso de todos los procesados y se opone al archivo de la causa.

Dentro de estos tiempos agridulces, María del Monte también ha vivido alegrías y la cantante mostraba su felicidad por el nacimiento del segundo hijo de Isa Pantoja, su ahijada. Por su parte, Inmaculada Casal se estrenará como jueza de 'Bailando con las estrellas' para la nueva edición del concurso presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

