María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino y las memorias de Mar Flores: las revistas de la semana

Este miércoles 10 de septiembre, la revista 'Diez Minutos' dedica su portada a la firme decisión de María del Monte con respecto a su sobrino, Antonio Tejado: pide 28 años y medio de cárcel para él por ser acusado por el robo de su casa hace dos años de hasta cuatro delitos graves: robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso; delito de organización criminal; de detención ilegal; y de lesiones a las víctimas. «Sería inhumana si esto no me removiera. Una está luchando por salir adelante y todas estas cosas vienen a removerte», declaró la cantante en 'Y Ahora Sonsoles', el programa de Antena 3 en el que colabora. «Te crees que estás mejor de lo que estás y cuando pasa algo así retrocedes, no un paso, retrocedes cien. Voy a seguir tirando si Dios quiere y me ayuda», añadió.

En esta segunda semana de septiembre, la revista '¡Hola!' anuncia la boda de Nieves Álvarez con Bill Saad. Después de cuatro años juntos, la 'top model' madrileña y el empresario libanés se han comprometido y se darán el 'sí, quiero' el año que viene. «Aún no tenemos nada preparado… Solo sabemos que será en 2026. Y que será el día más feliz», ha declarado la modelo a la publicación. Además, también publica otras noticias como las primeras imágenes de la Infanta Sofía como universitaria en Lisboa o el anuncio de boda de Joaquín Prat con Alexia Pla.

La revista 'Lecturas' dedica su portada semanal a la polémica generada en torno al cambio de look de Kate Middleton. La Princesa de Gales sorprendió a todos hace unos días con el pelo mucho más claro, ondulado y con mucho volumen, lo que ha provocado todo tipo de comentarios. Algunos tabloides británicos han asegurado que se podría tratar de una peluca. Entre las voces que han salido en defensa de Kate destaca la de Sam McKnight, antiguo estilista de Lady Di, que dice estar «horrorizado y asqueado» por las críticas que ha recibido la mujer del Príncipe Guillermo. «El cabello de una mujer es algo muy personal, es su armadura, su defensa y su confianza. No puedo creer la maldad y falta de empatía que hay en esos comentarios», se lamenta.

'Semana' se centra en uno de los temas más comentados los últimos días: las memorias de Mar Flores. Este miércoles, 10 de septiembre, ha visto la luz la autobiografía de la modelo, 'Mar en calma', en la que se abre en canal sobre algunos sucesos de su vida de los que otros han hablado en su nombre. Un recorrido por los momentos más dolorosos e importantes que han marcado su camino, especialmente durante los años 90, cuando fue el personaje clave de la crónica social de nuestro país. Además, la revista también adelanta que el actor Richard Gere ha comprado una impresionante mansión en Oleiros (A Coruña) por diez millones de euros.