María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino, Antonio tejado, por el asalto de su casa

María del Monte ha pedido la friolera de 28 años y medio de cárcel para su sobrino, Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del asalto y robo ocurrido en la casa que la artista comparte con su pareja, Inmaculada Casal, en agosto de 2023, según un escrito remitido al juzgado y detallado por 'Diario de Sevilla'.

La abogada de la cantante considera a Antonio Tejado, que fue procesado por este violento asalto domiciliar en el mes de mayo, como la pieza clave en el robo, según se deduce de la carta carta remitida al juzgado numero 6 de Sevilla, que instruye el caso del asalto en el domicilio de la tonadillera.

La defensa de María del Monte sostiene que el robo fue posible por la información suministrada por Antonio Tejado a los autores materiales del asalto previamente al robo, según ha contado 'Diario de Sevilla'. Fue en la madrugada del 23 de agosto de 2023 cuando un grupo de encapuchados entró en la casa de la cantante y la periodista.

«Se han llevado todo de nuestra vida»

«Nos han dejado sin nada, se han llevado todo de nuestra vida», lamentaron las víctimas en su día, que también denunciaron agresiones físicas. Entre las muchas pertenencias robadas, las víctimas enumeraron objetos de valor como relojes, joyas y un buen número de piedras preciosas.

Fue el pasado 12 de febrero de 2024, ya con la investigación en marcha, cuando la Guardia Civil procedió a la detención de Antonio Tejado por considerarlo autor intelectual del robo. Meses después, el sobrino de María del Monte salió de prisión y permanece a la espera de juicio.

«La pena es muy alta y hay dos factores que influyen: uno es que hablamos de unos hechos muy graves. Son cinco individuos que entran por la fuerza en la vivienda, las retienen, las tienen secuestradas y las amenazan de muerte si no abren la caja fuerte; y el segundo factor es el papel que se le atribuye desde el inicio de la investigación a Antonio Tejado como autor intelectual del robo«, ha contado 'Diario de Sevilla'.

Parte del plan

La acusación sostiene que Antonio Tejado retomó la relación con su tía de manera repentina y sorprendente semanas antes de producirse el robo «para tener detalles sobre la casa«. Por circunstancias familiares, no había tenido un vínculo demasiado estrecho con su tía durante un tiempo.

Según el relato de los abogados de María del Monte, en julio retoma esa relación con la finalidad de recabar la información que hiciera posible el éxito del robo. No obstante, la resolución del juicio todavía va para largo y diversas fuentes creen que podría retrasarse hasta principios del 2027.

