María José Suárez: «Escassi me ha regalado el anillo, pero no ha hincado rodilla» La ex miss España niega los rumores de ruptura con el jinete, con el que vive muy feliz en Sevilla

Fue el soltero más codiciado de España, el hombre por el que suspiraban todas las mujeres. Ahora, el jinete Álvaro Muñoz Escassi ha sentado la cabeza y mantiene una sólida relación sentimental con María José Suárez, ex miss España, que ha acudido al 'Deluxe' para negar los rumores de ruptura que saltaron el día de Reyes, posiblemente por una broma pesada: «Me encantaría envejecer con él.

Cuando estoy con alguien pienso en un futuro juntos, claro que sí, pero la vida te demuestra que los planes no siempre salen como uno quiere«, ha reconocido la modelo, cuya aventura como empresaria se ha saldado con un sonoro fracaso debido a pandemia: «He tenido que replegar con el negocio de las tiendas». De Álvaro lo que menos le gusta es su hiperactividad, aunque le fascina «un entusiasmo que se contagia». Lo que más le atrae «es que es un hombre íntegro, cariñoso. Que sus ex parejas hablen bien de él dice mucho, porque tiene valores».

La pareja vive actualmente en la casa que María José tiene en Sevilla, «aunque Álvaro mantiene la suya en Marbella y por trabajo viaja mucho a Madrid». Ella confía plenamente en él, no es una mujer celosa, pero entiende que ha madurado, que no es el mismo golfete que, como decía Lara Dibildos, «gustaba a todas y le gustaban todas». Como dice María José, «está más tranquilo. Antes estaba a lo que uno estaba a esa edad (...) Nuestra relación se basa en la confianza. Él se queda en Madrid varios días en el hotel, yo no voy a estar mirándole el teléfono, no podría vivir». Es más, Álvaro se le ha declarado en muchas ocasiones, pero con la boca pequeña: «Me ha regalado el anillo, pero no ha hincado la rodilla«. Y va más allá: »A él le gustaría tener un niño, pero yo ya no me veo«.