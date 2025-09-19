Marc Cucurella rompe a llorar al contar los problemas que tiene con un hijo con autismo

Marc Cucurella (27 años) se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto en lo profesional como en lo personal. El jugador de la Selección Española. Tras el éxito en la Eurocopa, la popularidad del deportista se disparó hasta tal punto que se le empezó a llamar 'el lateral del pueblo'. Desde el anuncio del fichaje de Marc Cucurella por el Chelsea, su pareja Claudia Rodríguez comenzó a acaparar todos los titulares de los diarios británicos como una WAG más. Diseñadora de moda de profesión y con formación de ballet, Rodríguez comenzó a salir con el jugador en el 2018 y su relación se ha mantenido hasta la actualidad.

Natural también de Barcelona, la diseñadora, apoya incondicionalmente el trabajo de Cucurella. Juntos se han convertido en padres de familia numerosa con Mateo, que nació en 2019. Dos años después, dieron la bienvenida a Río, y por último Bella, la primera niña de la pareja nacida en 2023.

Aunque no todo ha sido un camino de rosas. Para Cucurella y su mujer, la crianza no ha sido nada fácil. En una entrevista concedida a Pau Brunet en su canal de YouTube, el futbolista aborda el tema. «¿Cómo te cambió tu vida ser papá de un niño autista?», le pregunta el comunicador. «Pues la verdad, mucho, encima fue nuestro primer hijo. Creo que ser padre ya te cambia mucho y, al ser el primero no sabes bien por dónde tirar ni qué es realmente lo que le pasa», responde el defensa del Chelsea. «Si ahora me hubiese pasado con los dos más pequeños que tengo, creo que me hubiese dado cuenta antes. Ahora tengo experiencia, sé cómo actuar y sé lo que necesita. Creo que fue algo que nos costó un poco de ver, porque todo el mundo te dice es que aún es muy pequeño, o que aprenderá, o que conoce a una amiga a la que también le ha pasado. Al final, te dejas guiar un poco por eso y, quizás, si lo hubiésemos detectado antes podríamos haberle ayudado cuando era un poco más pequeño», asegura.

«Nació en octubre y luego llegó la pandemia, estuvimos encerrados y él tampoco tenía oportunidad de relacionarse con otras personas. Era pequeño y nos lo pasábamos bien con él, aleteaba mucho, pero interpretábamos que estaba bailando. Vas viendo cosas», recuerda. «Le costaba mucho entrar en las casas. Si no conocía el entorno, no le gustaba. Entrar por la puerta no le gustaba, pero si íbamos por el patio y nos quedábamos en el jardín sí. Eran pequeñas cositas así. Lo apuntas a un colegio o a una guardería y en las fotos que se hacen, ves que él está siempre como un poco apartado», explica.

«¿Cuál ha sido el gol, hablando metafóricamente, más emocionante que te ha regalado tu hijo?», le pregunta el entrevistador. «A veces no sé cómo lo podemos ayudar. Y esas cosas, sobre todo cuando veo que está mal, me hacen sufrir. Es un tema que me pone bastante sensible la verdad. Estoy contento de estar aquí porque al final es la primera vez que voy a hablar de mi experiencia», responde sin poder evitar las lágrimas. Creo que sus hermanos pequeños también lo han ayudado mucho. Al final son pequeños, le molestaban mucho. Pero al final se ha acostumbrado a estar con más niños. Lo cuidan mucho y eso le ha ayudado a que si, por ejemplo, vamos a un parque, él sepa que va a haber otros niños mientras él esté haciendo lo que quiera hacer. Y que así le molesten menos. Los dos pequeños entienden muy bien que Mateo tiene sus rutinas», añade.