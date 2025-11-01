Manuel Filiberto de Saboya se disculpa con su ex, Clotilde Courau: «Me equivoqué al no contarle lo de Adriana Abascal»

Su relación con Adriana Abascal salió a la luz al tiempo que el público descubría su anterior ruptura con Clotilde Courau. Ahora, Manuel Filiberto de Saboya admite que erró en esos primeros meses de romance con la modelo mexicana, a la que conoció hace ... años pero cuya relación comenzó a finales de 2024. Se lo ha contado a 'Corriere de la Sera' en una entrevista en la que confiesa sus secretos en lo que respecta al amor, la familia y su futuro laboral.

Manuel Filiberto de Saboya se casó en 2003 con Clotilde Courau, con quien tuvo dos hijas, Victoria y Luisa. Sin embargo, a principios de este año el mundo entero descubrió que aquella relación que a ojos de muchos parecía idílica, no lo era tanto. Hacía años que se habían separado cuando el aspirante al inexistente trono italiano empezó a salir con la conocida ex miss.

«Me equivoqué al no contarle inmediatamente lo de Adriana Abascal; se enteró por la prensa», confiesa en la mencionada entrevista. «Aunque ya estábamos separados, debería haberle informado antes», añade. Pese a todo, parece que la relación entre Manuel Filiberto y su ex, Clotilde, sigue siendo amable por el bien de sus hijas, que tienen 21 y 19 años.

Eso no quiere decir que no tengan ciertos desencuentros de vez en cuando. «Esta misma mañana Clotilde me regañó porque no soy lo suficientemente estricto. Pero los padres no son estrictos, y con las hijas menos aún. Clotilde es más bien una leona», indica el nieto de Humberto II de Italia. Y sin duda, su buena relación no ha sido siempre así, «al principio no fue fácil».

Manuel Filiberto se ha atrevido incluso a hablar de su relación con la modelo mexicana, con quien dice que es muy feliz. «Nos vemos a menudo aunque ella vive en Francia por su trabajo, mientras que yo vivo en Montecarlo. Pasamos el verano juntos. Se lleva bien con mi madre y, creo, con mis hijas», desvela. Este mismo verano se desveló que Adriana Abascal había estado en la preciosa villa en la isla de Cavallo durante las vacaciones y hasta el cumpleaños de Luisa, pero se fue para evitar coincidir con Clotilde.

No viven juntos porque, según dice, él también disfruta de la soledad, que le ayuda a reflexionar y a encontrarse a sí mismo. Otro de los temas que comenta en su entrevista es su interés en dedicarse a la vida política, que se ha rumoreado en Italia: «Hoy digo que no. Pero mañana, quién sabe». Eso sí, la ilusión no la pierde nunca: «Soy positivo y tengo mucha fuerza de voluntad: supero los problemas por mi cuenta. He tenido momentos de fragilidad, como todo el mundo, pero me los guardo para mí».