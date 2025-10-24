Manu Ríos revela su noche de ensueño bailando con Sharon Stone en una fiesta de Madonna

Manu Ríos, recordado por su papel en 'Élite', soprendió a sus seguidores al revelar una anécdota que nadie se esperaba: su insólita noche en una fiesta de Madonna. El actor acudió a 'El Hormiguero' acompañado de la actriz Blanca Suárez, para promocionar ... la segunda temporada de 'Respira', y fue justamente en esa conversación que brindó todos los detalles del evento.

Durante la charla con Pablo Motos, los intérpretes hablaron de la exigente preparación que ha requerido la nueva temporada de la serie médica, la cual se estrenará el próximo 31 de octubre. «He operado pollos y sandías para aprender a suturar», confesó Blanca, mientras que Manu añadió que incluso trabajaron con prótesis que imitaban al cuerpo humano para dar mayor realismo a las escenas.

Sin embargo, el momento más llamativo de la conversación llegó cuando el presentador recordó una historia que Ríos había mencionado tiempo atrás: la vez que, por casualidad, terminó en una fiesta organizada por Madonna. «No me invitó directamente, fui el +1 de alguien. Fue lo más surrealista del mundo, de repente estaba bailando con Sharon Stone», confesó.

Además, el actor de 26 años, comentó que aquel evento tenía una regla inquebrantable: no se permitían móviles. «No había ni un móvil y siempre es guay cuando en una fiesta tienes conversaciones con la gente», expresó, resaltando que ese detalle hizo que la jornada sea mucho más auténtica.

Manu también explicó que dicha gala tuvo evento tras una de las fiestas posteriores a los Premios Óscar, en plena efervesencia de su éxito internacional por su papel en 'Élite'. «Fue una locura. Estabas en un rincón y de pronto te cruzabas con medio Hollywood», comentó entre risas.

Por su parte, Blanca Súarez bromeó y dijo: «Por ahora no he ido a esas fiestas». Inmediatamente, el presentador le recordó que, a pesar de no haber ido a una reunión con Madonna, sí ha asistido a otro tipo de eventos: «Pero sí vas a fiestas en las que te emborrachas y te haces tatuajes«», señaló Motos, a lo que la actriz le respondió entre risas: «Sí, nunca he mezclado esas dos cosas, siempre lo hago al principio, pero he visto mezclas duras. He sido testigo de noches alegres, mañanitas tristes, de 'wow, mañana cuando te despiertes y veas lo que te acabas de hacer..»