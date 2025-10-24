Suscribete a
ABC Premium

Manu Ríos revela su noche de ensueño bailando con Sharon Stone en una fiesta de Madonna

El actor sorprendió en 'El Hormiguero' al contar cómo terminó, por casualidad, en una exclusiva fiesta de la 'reina del pop' tras una gala de los Óscar

Quién es Manu Ríos, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su relación con Pedro Almodóvar, su pasado en Parchís y un negocio fuera de la actuación

Manu Ríos revela su noche de ensueño bailando con Sharon Stone en una fiesta de Madonna
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Manu Ríos, recordado por su papel en 'Élite', soprendió a sus seguidores al revelar una anécdota que nadie se esperaba: su insólita noche en una fiesta de Madonna. El actor acudió a 'El Hormiguero' acompañado de la actriz Blanca Suárez, para promocionar ... la segunda temporada de 'Respira', y fue justamente en esa conversación que brindó todos los detalles del evento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app