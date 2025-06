El manager Scooter Braun asegura que tuvo «pensamientos suicidas» tras su ruptura con Taylor Swift

El culebrón de la relación profesional entre Taylor Swift y su ahora ex manager Scooter Braun es el más comentado de la historia de la música reciente, en cuanto a peleas entre representante y representado se refiere. Y por lo que se, seguirá coleando durante muchos años.

La pasada semana, después de que la artista consiguiera comprar los seis álbumes de su discografía que fueron vendidos a Braun sin su consentimiento, y después revendidos por éste a la firma de capital privado Shamrock Capital, el empresario de 43 años aseguró a la prensa estadounidense que está «feliz por ella».

Y parece que quiere seguir dando pasos para redimirse, pues este pasado lunes, en una entrevista en el podcast 'Diary of a CEO' de Steven Bartlett, admitió sentir «culpa» por cómo se ha relacionado con muchos de sus artistas. «A esta edad, siento mucha culpa. Me siento muy culpable porque trabajé con muchos artistas y, como te dije, no me había tomado el tiempo de mirarme a mí mismo o de tomar terapia hasta que fui mayor. Así que no entendí a los 25 años, a los 27, a los 30, que cada uno de ellos venía de unos orígenes muy particulares, con sus propias cosas, sus propias familias y sus propias infancias, y que crecían de esta manera y eran vistos por todo el mundo».

También reveló que la tensión de su enfrentamiento legal con Swift, más el declive de su matrimonio, le llevaron a someterse al Proceso Hofmann, un tratamiento psicológico que consiste en un retiro residencial de siete días, cuyo objetivo es ayudar a las personas a identificar y modificar pautas negativas de comportamiento y pensamiento desarrolladas en la infancia. «Es una semana sin teléfono, sin correos y un trabajo intenso sobre tu infancia temprana para entender por qué eres como eres y para darte herramientas para salir al mundo y entenderte a ti mismo. La razón por la que fui en octubre de 2020 es porque mi matrimonio se estaba desmoronando».

Fue entonces cuando, según él mismo revela en la entrevista, tuvo «pensamientos suicidas». «Si mi matrimonio se va a desmoronar, no voy a poder estar con mis hijos todo el tiempo. No puedo controlar esto. No voy a ser esta imagen perfecta que he presentado al mundo. Y si no puedo ser esta imagen perfecta, no quiero estar aquí'». Fui a un lugar muy oscuro», confiesa el ex manager.

Ahí fue cuando decidió pedir ayuda. «Pensé, ese no soy yo. Nunca dejaría a mis hijos. No quiero dejar a nadie. ¿Qué ha sido eso?», confiesa en relación a ese momento de pensar en quitarse de en medio. «La mañana siguiente un amigo mío llamó y le conté sobre la noche anterior. Me llamó de vuelta con otro amigo y dijeron, necesitas ir a Hoffman Institute Foundation. Me dijeron que podían recibirme en dos semanas porque hubo una cancelación».

Pero esa era la semana de la publicación del nuevo disco de una de sus artistas, Ariana Grande. Ella fue muy generosa y comprensiva, ya que le sugirió posponer el lanzamiento. Pero Braun decidió que siguiera adelante sin su ayuda, para someterse al tratamiento cuanto antes sin perjudicar a nadie. «Me dije a mí mismo: «He pasado toda mi vida persiguiendo estas cosas, haciendo esto, eligiendo esto, eligiendo esa vida y eligiendo los clientes. Estoy en la cima de mi carrera, y sin embargo quise matarme. Algo tiene que cambiar«. Así que elegí ir a ese lugar. Aunque lo difícil realmente vino después de que salí», asegura, refiriéndose a que su mujer y madre de sus tres hijos, Yael Cohen, acabó pidiéndole el divorcio.

«Pensaba en simplemente apagarlo todo. Ni siquiera era una idea de que quisiera morir. Solo quería que el ruido en mi cabeza desapareciera. Quería que el fracaso, la desilusión y el miedo desaparecieran. Mi mente me fallaba. No podía controlarlo. Siempre había sido capaz de navegar fuera del fracaso y dirigirme hacia el éxito. Pero me había ido. Lo que encontré en Hoffman es que había construido esta máscara tan grande. Quería sentirme como yo mismo de nuevo. No me había dado cuenta de lo lejos que me había alejado de construir esta armadura y construir la máscara», confiesa el empresario.

Sobre su relación actual con otro de sus grandes éxitos como manager, Justin Bieber, confiesa que «ya no es la misma». «Pudimos lograr cosas increíbles. Estoy muy orgulloso de lo que conseguimos y siempre estaré apoyándolo. Creo que estas cosas van por etapas. Llega un punto en el que entiendo que probablemente él quiera demostrar que puede hacerlo solo. Y lo respeto totalmente».