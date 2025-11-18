Suscribete a
Malia y Sasha Obama: las hijas del expresidente que han crecido lejos del foco y construyen su propio camino

No es fácil ser 'las hijas del presidente' durante la infancia y después querer llevar una vida lejos de los focos, pero hasta cierto punto podría decirse que lo han conseguido

Fiestas y descontrol: así es la nueva vida de las hijas de Obama

La familia Obama
La familia Obama
Noelia Zazo

La visita a España de Malia (27 años) y Sasha Obama (24) con motivo de la boda de su amiga Stella Banderas, hija de Antonio Banderas, ha devuelto a la actualidad a las hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama ... (64) y de la ex primera dama Michelle Obama (61). Aquellas niñas que crecieron en la Casa Blanca entre cámaras, actos oficiales y miradas del mundo entero son hoy dos mujeres adultas que viven en Los Ángeles y tratan de forjar una vida propia, alejada del peso político de su apellido. Discretas, formadas y cada vez más independientes, ambas han elegido caminos distintos.

