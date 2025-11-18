Malia y Sasha Obama: las hijas del expresidente que han crecido lejos del foco y construyen su propio camino

La visita a España de Malia (27 años) y Sasha Obama (24) con motivo de la boda de su amiga Stella Banderas, hija de Antonio Banderas, ha devuelto a la actualidad a las hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama ... (64) y de la ex primera dama Michelle Obama (61). Aquellas niñas que crecieron en la Casa Blanca entre cámaras, actos oficiales y miradas del mundo entero son hoy dos mujeres adultas que viven en Los Ángeles y tratan de forjar una vida propia, alejada del peso político de su apellido. Discretas, formadas y cada vez más independientes, ambas han elegido caminos distintos.

Malia Obama, la mayor, se graduó en 2021 por la Universidad de Harvard, donde estudió Visual and Environmental Studies, una carrera que combina artes visuales, cine y estudios medioambientales. Desde entonces, ha decidido orientar su trayectoria hacia la industria audiovisual, en la que ha encontrado su vocación como guionista y directora. Tras colaborar como asistente en la serie 'Swarm', firmó su primer cortometraje: 'The Heart', que se presentó en el prestigioso festival de Sundance a comienzos de 2024. Lo más llamativo es que en los créditos firmó como 'Malia Ann', dejando fuera el apellido Obama, una decisión que muchos interpretaron como una manera de marcar distancia con el peso de su apellido y abrirse camino por méritos propios.

Su interés por la creación audiovisual no es nuevo. Desde pequeña mostró inclinación por la escritura y el arte, y ya durante sus estudios universitarios se implicó en varios proyectos relacionados con la imagen y la narrativa visual. En 2024 dirigió dos piezas audiovisuales para la marca Nike vinculadas a la deportista A'ja Wilson, confirmando su creciente presencia en la industria. Hoy vive en Los Ángeles, ciudad en la que trabaja y donde ha decidido establecerse definitivamente. A diferencia de la época en que su familia residía en Washington, Malia lleva una vida mucho más normalizada: acude a cafés, pasea por su barrio y mantiene un círculo reducido de amigos, alejado del ruido mediático.

Una imagen de las hermanas Obama en 2016 REUTERS

Su vida sentimental ha sido objeto de curiosidad, aunque ella ha procurado mantenerla en la esfera privada. Durante sus años en Harvard mantuvo una relación con Rory Farquharson, un estudiante británico, pero lo dejaron en 2021. Desde entonces, no se le conoce pareja estable ni declaraciones sobre su vida personal.

Malia Obama : Balade en amoureux avec Rory Farquharson à Paris https://t.co/JWzkJEhlRl pic.twitter.com/odG6J0YXZx — Purepeople.com (@purepeople) July 30, 2018

Su hermana menor, Sasha Obama, estudió inicialmente en la Universidad de Míchigan, pero en 2022 se trasladó a la Universidad del Sur de California, donde completó un grado en Sociología en mayo de 2023. Decidió mudarse a Los Ángeles para estar más cerca de su hermana mayor. Desde entonces, ambas comparten vivienda y rutina, una convivencia que les ha permitido apoyarse mutuamente en su vida adulta.

Sasha, que durante su infancia fue la más reservada de la familia, ha empezado a mostrar interés por el mundo del entretenimiento, aunque todavía no ha definido su camino profesional con claridad. En 2024 participó en un programa de televisión estadounidense, 'Couples Therapy', donde trabajó como entrevistadora de casting.

Sasha ha mantenido un perfil bajo desde que dejó de vivir en la Casa Blanca. Lejos de los actos oficiales, ha pasado los últimos años centrada en sus estudios, en su círculo de amistades y en la construcción de una vida cotidiana normal. Su paso por la universidad en California coincidió con la pandemia, algo que según quienes la conocieron allí reforzó su carácter independiente. Tampoco se conocen datos sobre su vida sentimental, aunque la prensa estadounidense ha publicado en alguna ocasión fotografías en las que aparece con amigos en Los Ángeles.

Happy 21st Birthday to beautiful Sasha Obama from Kenya ❤️ 🇰🇪🇰🇪🇰🇪 pic.twitter.com/EGAPuOV3f2 — 𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 (@Labella_Mafia95) June 11, 2022

La reciente visita de ambas hermanas a España -con motivo de una boda familiar- ha despertado un renovado interés mediático, sobre todo porque no suelen realizar apariciones públicas conjuntas. Su estancia en el país ha sido breve y discreta, sin eventos oficiales ni declaraciones. La presencia de las hijas de Obama en España sirve, sin embargo, como recordatorio de la evolución que han tenido desde aquellos años en los que crecieron bajo la mirada del mundo entero. Hoy, más que 'las hijas del presidente', son dos mujeres jóvenes con carreras incipientes y con la voluntad clara de ser reconocidas por su propio trabajo.

Futuro

Barack y Michelle Obama han hablado en varias ocasiones de lo orgullosos que se sienten de la madurez de sus hijas, pero también de su deseo de que ellas encuentren su camino sin sentirse obligadas a seguir los pasos familiares. Michelle Obama ha contado que tanto Malia como Sasha «quieren ser vistas como personas completas, no solo como hijas de alguien famoso», y que ambas han aprendido a convivir con la fama sin dejarse definir por ella.

La familia Obama al completo en 2015 REUTERS

El apellido Obama abre muchas puertas, pero también conlleva expectativas difíciles de sostener. En ese sentido, la elección de Malia de firmar sus proyectos como 'Malia Ann' deja claro que busca su identidad propia. No se trata de renegar de su familia, sino de construir su propia historia. Sasha, por su parte, parece tomarse el tiempo necesario para decidir en qué dirección quiere avanzar, combinando su interés por la sociología con posibles incursiones en el ámbito creativo.