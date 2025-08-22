Makoke cancela por sorpresa su boda con Gonzalo Fernández: «Pido respeto máximo»

Todo estaba preparado para la boda de Makoke y Gonzalo Fernández en Ibiza el 12 de septiembre, pero de pronto, y por sorpresa, la colaboradora de televisión ha anunciado la cancelación del compromiso sin fecha. «Pido respeto máximo», ha dicho la ex de Kiko Matamoros en un comunicado.

De pronto, ya no hay boda. Al menos, de momento. La pareja había mostrado una enorme ilusión por cumplir su sueño juntos y celebrar ante un centenar de amigos la exaltación de su amor en Ibiza. Pero no va a poder ser, lo que ha suscitado no pocas especulaciones y comentarios. Aunque ha sido por una razón de peso, según ha señalado la propia Makoke.

Todo estaba preparado para la boda después de apenas dos años de relación. «Nos casamos el 12 de septiembre en Ibiza», revelaba la que fuera concursante de Supervivientes 2025 en 'Lecturas' hace apenas un mes. Ya tenían hasta el lugar: la Hacienda Na Xamena de Ibiza, un espacio con anfiteatro, rooftop bar, finca y todo lo que se puede imaginar para un bodorrio. Y en la isla donde comenzaron a salir. «Ahí nos enamoramos», confesó el novio. «No es la primera vez que me caso, no me hacía ilusión tener la típica boda, me parecía muy romántico hacerlo los dos solos con la gente más cercana», había dicho ella.

El motivo de la cancelación

Pero ya no hay boda. Al menos, no el 12 de septiembre. 'TardeAR' confirmó que la colaboradora de televisión ha suspendido el enlace. «Mala noticia. Makoke y Gonzalo acaban de cancelar su boda. Hemos podido hablar con varias personas y me lo confirman de su entorno«, transmitía el periodista Antonio Lleida.

Sin embargo, parece que nada tiene que ver con las informaciones que han surgido sobre el novio, algo que ha querido aclarar la protagonista. «Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido respeto, por favor», ha expresado Makoke junto a una imagen con Gonzalo en la que ambos posan sonrientes.

Por aquello de las especulaciones, la colaboradora ha querido dejar claro con su mensaje y la fotografía que no hay una crisis entre ellos, como se había asegurado desde algunos canales, sino que están afrentando juntos una complicada situación personal, si bien no ha querido aclarar qué ha ocurrido y quién está sufriendo este bache de salud, manteniéndolo en la más estricta intimidad.

Un segundo comunicado

Sin embargo, las especulaciones han continuado, por lo que Makoke se ha visto obligada a emitir un nuevo comunicado utilizando la misma imagen que en el anterior escrito. «La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud, Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca», ha precisado la ex de Kiko Matamoros.

Lo que no se sabe es si con el cambio de fecha la pareja también tendrá que cambiar el lugar en el que pensaban casarse, un acantilado frente al mar Mediterráneo en Ibiza ante un centenar de invitados y con el dress code ya perfilado.

La historia de amor de Makoke y Gonzalo Fernández comenzó en 2023 después de ser presentados por unos amigos comunes. Fue el pasado mes de enero cuando la modelo confirmó públicamente que se habían comprometido. Semanas después, Makoke entró en 'Supervivientes 2025' y el novio pasó a defenderla en galas, debates y platós de televisión, incrementando así su proyección pública. Mantienen su idea de casarse, pero ahora no se sabe cuándo será. Por motivos de salud.

