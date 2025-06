La madre de Laura Escanes se enteró de su aborto por televisión

El pasado mes de abril Laura Escanes compartió algo muy personal de su pasado que, hasta entonces, había preferido guardarse. Cuando tenía solo 20 años tomó la decisión de interrumpir un embarazo, abortar, y no se lo dijo a mucha gente. «No estaba preparada, ni mental ni físicamente, nada. Fue muy duro decidirlo», compartió entonces en el programa de Jesús Calleja.

Ahora, en una aparición en el pódcast 'B3TTER' ha querido explicar algo más sobre cómo gestionó aquel tiempo. Laura Escanes considera aquella época como un «momento difícil» a pesar de tener clara su decisión. «No sentía que era el momento, era muy joven», comparte. «Sentía que se me escapaban muchas cosas de las manos y que no estaba controlándolo bien», añade. Tres años después llegó al mundo su hija Roma, que ahora es una parte principal de su vida.

Pero por el camino, Laura Escanes confiesa que tenerlo claro también significó guardárselo como si fuera un secreto. «No lo exterioricé, no lo hablé con nadie», comparte. Hasta el punto de guardárselo durante todos estos años hasta a su propia madre, con quien tiene una fantástica relación.

«Sentía culpa»

«Mi madre, el otro día, cuando vio el programa, me llamó a los días y me dijo: '¿oye, Laura, tú te crees que yo me tengo que enterar por el programa? Me puse a llorar cuando lo vi, quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en tus decisiones'», admite Laura que le dijo su madre. Intentó justificarse explicando que no quería preocuparla, sobre todo porque estaban en Madrid y Barcelona y la decisión estaba tomada.

«Fue una decisión muy mía, y en ese sentido estaba muy sola porque sentía culpa a la vez, tampoco estamos acostumbrados a escuchar estas historias, entonces, supongo que, justamente por eso, no me atrevía a hablarlo con naturalidad, ni con amigas, creo que lo sabían como una o dos amigas, y ni mi madre lo sabía«, confiesa Laura. Pero la experiencia de la presentadora ha sido positiva, porque tras ofrecer su experiencia se ha encontrado con que multitud de mujeres la han apoyado y le han mandado mensajes para expresarle su gratitud por hablar con sinceridad.

Risto Mejide y Laura Escanes pasaron por el altar en mayo de 2017. Solo unos meses más tarde de que la entonces desconocida joven decidiera interrumpir un embarazo. Dos años después fueron padres de su primera hija. Una niña llamada Roma que acompañaría al primer hijo del presentador para formar una familia unida. Hasta que en septiembre de 2022 lo que parecía un matrimonio idílico se rompió definitivamente, tras lo que se han ido conociendo ciertos detalles de la vida de la pareja, como la decisión de abortar que tomaron cuando apenas llevaban unos meses juntos.