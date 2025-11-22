MacKenzie Scott, la exmujer de Jeff Bezos, desvela el secreto mejor guardado de su fortuna solidaria

MacKenzie Scott (55 años), la mujer que ha revolucionado la filantropía mundial en apenas un lustro, ha decidido contar por primera vez, y con total franqueza, el origen emocional de su extraordinaria generosidad. La escritora y exesposa de Jeff Bezos, ha publicado un ensayo ... en la web de su fundación, Yield Giving, donde desvela la historia íntima que la acompañó cada vez que entregó una de sus miles de donaciones millonarias.

La multimillonaria, que desde 2019 ha dado más de 19.000 millones de dólares a más de 2.000 organizaciones, hace memoria y vuelve a sus años de juventud, aquellos en los que, como reconoce sin pudor, sobrevivía «a golpe de improvisación» y con más sueños que recursos.

En ese texto, Scott rememora dos gestos que marcaron su vida. Uno, casi cinematográfico: el dentista del barrio que le ofreció un arreglo gratuito al ver que intentaba pegarse un diente roto con pegamento para dentaduras. Y el otro, el que definiría toda su filosofía actual: la ayuda de una amiga.

«¿En la generosidad de quien pensé cada vez que hice una de las miles de donaciones que he podido ofrecer? Fue en el dentista de mi barrio que me ofreció un tratamiento dental gratuito cuando me vio pegando un diente roto con pegamento para dentaduras postizas. Fue en mi compañera de cuarto de la universidad, quien me encontró llorando y, movida por su impulso, me prestó 1.000 dólares para que no tuviera que abandonar la carrera en mi segundo año», escribió.

Aquel préstamo de emergencia no solo le permitió continuar los estudios; según narra, se convirtió en una cadena de favores que aún hoy sigue extendiéndose. Más de veinte años después, aquella misma compañera fundó una empresa destinada a conceder créditos sin aval a estudiantes con pocos recursos. Y Scott no dudó en respaldar el proyecto.

Un acto que la inspiró

«Después de ver la diferencia que hizo en mi vida, ¿qué le inspiró a hacer, veinte años después? Inició una empresa que ofrece préstamos a estudiantes de bajos ingresos sin aval. ¿Y con qué rapidez aproveché la oportunidad de ser una de las personas que apoyaron su sueño de apoyar a estudiantes, tal como ella una vez me apoyó a mí? ¿Y a quiénes ayudarán, a su vez, a cada uno de los miles de estudiantes que prosperan gracias a esos préstamos impulsados por la generosidad y la gratitud? Ninguno de nosotros tiene idea», señaló en el mismo texto.

La escritora, que hoy se posiciona en el puesto 68 de los más ricos del planeta según Forbes, se convirtió en una de las mayores accionistas de Amazon tras su separación de Jeff Bezos en 2019, un proceso que llegó a ocupar portadas en todo el mundo. El acuerdo le otorgó 139 millones de acciones, de las que ha vendido o donado 58 millones.

Una donación histórica

En las últimas semanas, Scott ha vuelto al foco mediático al anunciar una contribución histórica destinada precisamente a la causa que desencadenó toda su filosofía de vida: el acceso a la educación. Según informó 'ABC News', ha entregado más de 700 millones de dólares a universidades históricamente negras, instituciones fundadas durante la segregación y esenciales para el futuro académico de miles de jóvenes afroamericanos.