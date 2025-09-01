Lydia Lozano, obligada a operarse del pecho para solucionar sus graves problemas de espalda

Todo iba de maravilla en la vida de Lydia Lozano. Su vida personal transcurría plácida mientras su faceta profesional encontraba nuevos retos suculentos. Sin embargo, una noticia ha venido a romper su estabilidad. Ha tenido que pasar por el quirófano para solucionar unos problemas de espalda que se estaban volviendo crónicos y que le impedían llevar una vida normal.

«Lydia Lozano vive un momento agridulce. A su gran momento profesional se ha sumado una incidencia de salud que afortunadamente ha salido bien. Lydia ha tenido que pasar por quirófano», ha adelantado la revista 'Diez Minutos' en una noticia inesperada.

La mejor terapia tras la operación puede ser el trabajo, pues la periodista arranca septiembre con la mejor de las noticias en el ámbito laboral después de conocerse su vuelta a Telecinco, la que fue su casa durante casi quince años. Y lo hace como uno de los fichajes estrella de la nueva temporada de 'De Viernes', que no para de coleccionar nombres famosos.

Mejorar su estado de salud

«Pese al éxito laboral, esta nueva etapa la ha vivido con algo de incertidumbre en lo personal porque se ha visto obligada a operarse el pecho por motivos de salud», ha indicado 'Diez Minutos', que ha añadido en su información: «Lydia Lozano se ha reducido el pecho, ya que le ocasionaba problemas de espalda. Los médicos le habían recomendado esta operación para tratar de acabar con sus dolencias y mejorar su estado de salud».

Hace tiempo que se sabe que Lydia Lozano convive con dolores y molestias a causa de la espalda y ya en 2022 tuvo que someterse a una intervención de varias vértebras que le obligó a trabajar en un duro periodo de rehabilitación. «Tengo un dolor horroroso. Es como si en la espalda llevase una serpiente de hierro de arriba a abajo», aseguró entonces. Y hace apenas un año, también tuvo que operar se esos mismos dolores de espalda, que no remitieron. Ahora espera que la nueva intervención sea la solución definitiva a sus quebrantos.

Parece que la operación ha sido un éxito y que Lydia Lozano llegará a tiempo para su esperado regreso a Telecinco y formar así como parte destacada del plantel que el 5 de septiembre se presente en la nueva temporada de 'De Viernes' tras el parón veraniego.

Mucho movimiento en las televisiones

No será esta la única novedad dentro del ámbito rosa a nivel de medios de comunicación para el nuevo ejercicio que ya se inicia. Así, la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco coincide con el regreso de algunos de sus compañeros de 'Sálvame', como son los ejemplos de Carlota Corredera, Belén Esteban o María Patiño, al nuevo programa de TEN titulado 'No somos nadie' después del monumental fracaso de 'La familia de la tele' en RTVE.

Lo que parece seguro es que Lydia Lozano ha querido regresar a la televisión con las fuerzas intactas y que desea estar en su mejor forma para afrontar con garantías su nueva aventura en 'De Viernes'. Lo único que desea es que esta vez todo funcione bien y se le quiten de una vez por todas esos dolores de espalda que tanto la torturaban.