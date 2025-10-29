Lydia Lozano, fotografiada llorando en plena calle tras el nuevo ingreso de su marido

Son los días más duros para Lydia Lozano, quien tiene a su marido mal a causa de una bacteria tras ser operado de urgencia anteriormente y su evolución no parece que esté siendo la esperada. Tanto es así que la colaboradora de ... televisión ha sido cazada por las cámaras llorando desconsolada en plena calle.

El marido de la periodista ha tenido que ser de nuevo intervenido por complicaciones con una bacteria después de una primera operación que se suponía que iba a ser definitiva. Pero todo se ha ido complicando y la periodista ya no puede más.

Hace unas semanas, el esposo de la colaboradora tuvo que ser operado de urgencia, tal y como explicaba la propia periodista en '¡De viernes!' el 11 de octubre, de nuevo entre lágrimas. «Después de varios meses, que hemos tenido una serie de complicaciones con la espalda de Charly, el martes le operaron de urgencia», explicaba sollozando.

Lydia Lozano se derrumba

«Sigue en el hospital. Todo ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas con la espalda, menos mal que llegamos a tiempo. Ha sido duro, unos meses muy duros», fue lo que dijo Lydia Lozano en aquella dramática intervención televisada a toda España.

Sin embargo, tras haber sido dado de alta, el estado de salud de Charly se ha complicado y, según la información obtenida por la revista 'Semana, que cita fuentes próximas a la pareja, el esposo de Lydia Lozano tuvo que ser de nuevo ingresado para ser intervenido de nuevo debido a una bacteria que le estaba afectando un órgano vital.

Afortunadamente, y según las últimas actualizaciones, la operación ha ido bien y Charly ya se recupera en planta. Sin embargo, la preocupación no se le va a su mujer, que se ha derrumbado en plena calle y ha roto a llorar en la vía pública, según han captado las cámaras de 'Semana'.

«Está siendo muy duro. Lo he pasado fatal. El enfermo lo pasa mal, pero para el que está al lado es tremendo. Me he tenido que meter en el baño para que Charly no me viera llorar», ha asegurado Lydia Lozano.

«Me ha tocado ser fuerte»

En la nueva edición de la revista aparece un amplio reportaje fotográfico tomado en las inmediaciones del centro médico donde sigue ingresado Charly y ahí aparecen las lágrimas de Lydia Lozano. «Me ha tocado ser fuerte», ha dicho sin ocultar que está siendo un momento muy duro de su vida. «La evolución está siendo favorable y se encuentra en planta, pero aún le quedan varias semanas de ingreso», ha indicado 'Semana'.

A causa de los problemas de su marido, Lydia Lozano se ha ausentado de su puesto de trabajo como colaboradora del programa '¡De viernes!', que le está transmitiendo todo el apoyo y solidaridad en estos días de tantas dificultades e incertidumbres. Sus compañeros aprovecharon la última edición para mandarle ánimos en este momento tan complicado.

«No puede estar aquí con nosotros porque tiene que estar al lado de su marido Charly, que la necesita por una intervención quirúrgica», explicaba Bea Archidona el pasado viernes. De momento no hay fecha para su regreso, aunque nadie descarta que regrese esta misma semana.