A la luz el motivo por el que el Príncipe Harry exige protección en los tribunales: «Estaba en juego su vida»

Cuando el Príncipe Harry y su mujer Meghan Markle renunciaron en 2020 a sus funciones reales, no solo provocaban su ruptura familiar, también se quedaban directamente sin la protección policial que financiaba el Estado. Desde entonces, es conocido por la prensa que el Príncipe persiste en su objetivo de recuperar la protección de su familia en los momentos en los que regresa a Reino Unido, llegando incluso a recurrir a los tribunales para apelar a la decisión que afectó a su seguridad privada, pues la considera en riesgo. Pero no ha sido hasta la celebración de la audiencia a puerta cerrada cuando se han dado a conocer los motivos de peso que hay detrás de la petición de Harry por recuperar su derecho.

Ante la negativa del Comité de Seguridad Real de garantizar su protección, el abogado del Príncipe se pronunciaba en una de las dos audiencias llevadas a cabo en Londres la semana pasada y declaraba que «estaba en juego» la vida de su cliente, «después de que Al Qaeda hiciera una amenaza en su contra». El origen del contexto de las preocupantes afirmaciones está en la autobiografía de Harry, donde habla abiertamente de su arrepentimiento tras haber acabado con 25 combatientes talibanes durante el tiempo que estuvo por segunda vez en Afganistán. Sin esperarlo, por esta confesión se habría convertido en objetivo terrorista y Al Qaeda habría reclamado justicia por sus acciones.

Según 'The Times', una de las pruebas que la defensa del Príncipe presentó fue el documento publicado por Al Qaeda en la que pedían su «asesinato» porque sólo así la comunidad musulmana se «complacería a la comunidad musulmana». Por ello, el equipo de abogados del Príncipe argumentó que no existía razón «para que se negaran a darle protección a su defendido sin realizar una junta de gestión de riesgos» que evaluase previamente su seguridad antes de arrebatársela, puesto que incluso tampoco se le permitió abonarla de su bolsillo.

Tal y como publica 'People' tras tener acceso al resumen de la sesión, la abogada de Harry confirmó que su cliente se convirtió en objetivo de Al Qaeda justo cuando su seguridad se vio reducida en 2020. «No hay que olvidar la dimensión humana de este caso. Hay una persona sentada detrás de mí cuya seguridad y vida están en juego. Hay una persona sentada detrás de mí a quien le han dicho que recibirá un proceso especial y personalizado, cuando sabe, por experiencia propia, que es un proceso manifiestamente inferior en todos los sentidos. Su presencia aquí y durante toda esta apelación es una poderosa demostración de lo mucho que esta apelación significa para él y su familia«, declaró su letrada.

Como añade el medio, el Príncipe salió de las sesiones «agotado y abrumado» porque no es la primera vez que se advierte de la poca seguridad que acompaña a su familia en sus viajes a Reino Unido. A pesar de todo, todavía no se conoce el fallo que se dictará tras las audiencias y que, en caso de no ganar el caso, supondría un duro golpe económico para Harry.