Lucía Pombo admite sus dificultades para quedarse embarazada: «¿Por qué ella y yo no?»

Lucía, la mayor de las tres hermanas Pombo, ha desmentido los rumores de embarazo. Después de publicar una imagen de un colgante en el que aparece un patito grande con otro más pequeño, las redes sociales estallaron con las especulaciones. Sin embargo, detrás ... de esa imagen se esconde una historia mucho más dolorosa de lo que pueda parecer.

«Equipo, no estoy embarazada, ojalá lo estuviera, pero no lo estoy», ha compartido con franqueza. Un mensaje que ha calado fuerte en sus más de 673.000 seguidores y que habla de un tema todavía tabú en la sociedad española: cuando concebir no es tan fácil como se pensaba. «He de reconocer que me está costando», ha admitido Lucía, que tiene 35 años y se casó en 2022 con Álvaro López Huerta.

La maternidad es precisamente un tema del que ha hablado con sus hermanas, que dice que le están ayudando «muchísimo». «Hoy he ido al ginecólogo y el 100% de las personas que veo en mi vida están embarazadas. Y las veía y, es lo que le contaba a María, que me alegraba muchísimo pero la realidad es que en el fondo sentía un '¿Por qué ella y yo no?'», ha confesado en el vídeo que ha compartido. Una difícil admisión que habla de la frustración y el dolor que siente.

«No era consciente de que este proceso podía doler tanto», ha confesado también. Fue en 2019 cuando Marta y Lucía Pombo admitieron que tenían endometriosis, una enfermedad crónica en la que se genera tejido similar al endometrio fuera del útero. Y aunque la hermana mediana de las tres 'influencers' ha sido madre ya en tres ocasiones, a la mayor le está costando más. El pasado verano, mientras estaban de vacaciones en Santander, Lucía desvelaba que había ido al ginecólogo tras sentir molestias en un lado del cuerpo, el mismo lado en el que tiene un endometrioma, es decir, un bulso resultado de la enfermedad. Tenía un bulto adherido al intestino que los médicos iban a «vigilar».

Lucía Pombo ha admitido en varias ocasiones que siente la presión por ser madre ya que es la mayor de las tres hermanas y la única que no ha tenido hijos. «Ahora que lo quiero empezar a buscar es un poco estresante que estén todo el día preguntándotelo», contaba. Sin embargo, ahora dice que sus sentimientos han cambiado: «Me podéis embarazar las veces que queráis y podéis seguir preguntándome. No es una cosa que me afecta. Hay muchas mujeres a las que sí y es mejor no preguntar, pero yo lo llevo bien».