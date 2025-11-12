Lucas pierde los papeles con Andy tras su entrevista en 'El Hormiguero': «Pedazo de sinvergüenza»

El pasado lunes Andy visitó 'El Hormiguero' por primera vez en solitario tras la separación de Lucas. Con la excusa del estreno de su primera canción en solitario, 'Marioneta', el ex integrante del dúo gaditano eligió el programa de Pablo Motos ... para contar su versión sobre la separación del grupo y acallar todos los rumores que han rodeado el final de una etapa de más de 20 años. Aunque Motos advirtió de que, en este caso, las habladurías «se han quedado cortas».

«Hemos tenido momentos muy tensos, malos y momentos también. A Lucas le tengo que agradecer muchísimas cosas. Lo digo a boca llena, pero durante la crisis tuve un problema económico y él me ayudó. Y en pandemia también. En muchos momentos él ha estado a mi lado. Pero no he entendido muchas situaciones», empezó explicando.

Sin embargo, el invitado reconoció que el momento más difícil han sido para él los últimos meses. «Desde que tuvimos el encontronazo en mayo, que fue una pelea de verdad. Físicamente no nos tocamos, eso sí es verdad, pero fue muy desagradable. Él en el momento me pidió disculpas, pero lo que viví allí no fue de amigos», desveló.

Durante la entrevista, el cantante dio a entender que su compañero se había estado aprovechando de él económicamente. Por eso, cuando sus compromisos laborales en común terminaron, se quitó un peso de encima, aunque no tienen contacto desde entonces «Libre. Me sentía libre. Yo ahí no me lo creía. Ya podía ser lo que quisiera sin que nadie me dijera que estaba mal, que estaba bien o que me estaba equivocando. Ya era yo».

Reacción

Ahora le ha tocado el turno a Lucas. El gaditano concedió una entrevista en 'El tiempo justo' en el que aseguró que Andy «me debe la vida, la vida. Cuando la COVID necesitaba dinero, le dejé yo 60.000 euros y todavía no me lo he devuelto. Yo se lo iba descontado por conciertos, porque él siempre ha sido un vago. Se levanta a las 3 de la tarde».

Un enfado que ha ido en aumento al desmentir las afirmaciones de Morales sobre los supuestos bajos ingresos que percibía durante la última gira: «Él no ha puesto ni dinero para carteles ni para mupis ni para vallas ni para adelanto... y dice ayer que cobra 2.000€... pedazo de sinvergüenza. Si hay algunos conciertos que hemos metido unos batacazos que no son normales. Si la producción vale 40.000 euros nada más por el escenario, por las luces y los vídeos, el alquiler de recintos». Y ha dado datos concretos: «Ha ganado casi 450.000 euros de la gira. Todo esto lo puedo demostrar con papeles». Y sentenció diciendo: «Si es que es tonto, es que está muy mal aconsejado. Tiene un séquito al lado que es veneno puro. Tío, que es un pájaro, es un pájaro».

Ante esto, Andy prefiere guardar silencio: «Yo voy a seguir haciendo música, él que siga viviendo de esto. No voy a entrar en su juego. No me interesa, al contrario... Sé que ahora por la promoción esta, el morbo es este, y me da mucha pena. Yo me voy a morir haciendo música y haciendo las cosas bien. El resto que haga lo que quiera».