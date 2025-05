Lucas desmiente una pelea con Andy tras su último concierto: «Llevan 25 años intentando separarnos»

El dúo musical Andy y Lucas vuelve a estar en el centro de la polémica por los rumores sobre su supuesta mala relación. Aunque no es la primera vez que se habla de una posible tensión entre ellos, en esta ocasión el foco está en un incidente ocurrido durante un concierto reciente en Badajoz, donde, según algunos testigos, se habría producido una pelea en el camerino.

Todo comenzó cuando, en plena actuación, ambos artistas abandonaron el escenario para descansar. Sin embargo, poco después, solo Lucas regresó para finalizar el concierto. La ausencia de Andy encendió las alarmas, y se empezó a especular sobre un enfrentamiento entre ambos tras bastidores. Según relató Aran Santos, reportera de Socialité, en el programa 'Fiesta', «un testigo asegura que se escuchan gritos desde el camerino, golpes, lo que parece una pelea». La periodista añadió que el camerino fue encontrado completamente destrozado y que Andy no pudo continuar con la actuación porque «tuvo un percance».

Ante la magnitud de los rumores, el propio Lucas decidió intervenir en directo en el programa Fiesta, de Telecinco, para desmentir categóricamente cualquier enfrentamiento. «Parece que ya habéis dictado sentencia, ya dais por hecho que nos hemos peleado y eso no es así. Es un bulo», aseguró visiblemente molesto. El artista explicó que el concierto se celebró en un pueblo pequeño y que el camerino que se les asignó fue un aula de música de un colegio. «Apartamos todas las mesas y las sillas», comentó sobre los ruidos que se escucharon desde fuera.

Además, Lucas aclaró que el ambiente fue distendido y que estuvieron «bromeando y charlando con su equipo de seguridad». «Somos de Cádiz y tenemos un tono muy alto de voz, pero eso no significa que estemos peleando», añadió en la entrevista. Sobre la lesión de Andy, también fue claro: «Estaba lloviendo y la rampa estaba resbaladiza. Yo no lo vi, pero Andy se cayó, se destrozó el abductor y se lo llevaron al hospital». Pese a la situación, Lucas salió a terminar el espectáculo solo. «Para mí fue muy extraño porque yo nunca he cantado sin Andy», confesó.

En declaraciones recogidas también por el citado programa, Lucas se mostró indignado por el enfoque del asunto: «Esta mañana me ha llamado el director de 'Socialité' y me he quedado blanco porque no sabía de dónde había salido esa noticia. No sabía de qué me estaba hablando«. En otro momento de la intervención, reiteró la solidez de su relación con su compañero de grupo: »Mi relación con Andy es buena. Buenísima. No sé ya cómo te lo puedo decir. Llevan 25 años intentando separarnos«.

Por su parte, el entorno de Andy también ha ofrecido su versión. Amor Romeira explicó en 'Fiesta' que, según fuentes cercanas al cantante, «el moratón del abductor es un arrastre desde los carnavales y Semana Santa, que se viene quejando desde hace mucho tiempo». Desde su círculo más próximo prefieren mantenerse al margen de la polémica, aunque aceptan que Lucas puede contar «lo que quiera».

Además, Aran Santos informó que el mánager del dúo también restó importancia a lo sucedido, indicando que «se pelean en muchos conciertos, en broma. Dice que son muy brutos, que ellos se pelean».

Cabe recordar que hace apenas unas semanas, Andy y Lucas desmintieron estos mismos rumores de distanciamiento en 'TardeAR', otro espacio de Telecinco. Sin embargo, la polémica vuelve a resurgir tras el incidente en Badajoz. A pesar de todo, Lucas ha querido zanjar el asunto con contundencia: «Voy a indagar de dónde ha salido esta noticia. Puede ser un topo que tengamos dentro al que no le paguemos bien», dijo entre risas.