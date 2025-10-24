Loles León, sobre lo duro de ser madre soltera en España en los años 70: «El padre de mi hijo Bertoldo no me dio ni un duro, pero tuvimos custodia compartida»

Loles León (Barcelona, 1950) es una de las actrices más queridas de nuestro país. Con un carisma y una personalidad arrolladoras, ha conquistado al público tras trabajos bajo las órdenes de Pedro Almodóvar como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' o '¡Átame!' ... y series tan populares como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'.

A sus 75 años, la figura de Loles León no se entendería sin su faceta reivindicativa. Y es que la actriz se caracteriza por no tener pelos en la lengua y por pronunciarse sin tapujos sobre cuestiones de calado social. En cuanto a su vida personal, en cambio, prefiere mantenerla en una esfera más privada, aunque ha desvelado en alguna ocasión distintos aspectos de su lado más íntimo.

Loles León pasó gran parte de su vida en Barcelona, aunque se mudó a Madrid para desarrollar su carrera como actriz. Con ella se llevó a su único hijo, Bertoldo Gil, quien ha seguido los pasos de su madre, puesto que también se dedica al mundo la interpretación, aunque en su caso, como productor.

La actriz tuvo que valerse por sí misma para criar a su único hijo, ya que fue madre soltera. ​«Serlo en los años 70 en España es muy jodido. Ibas por allí con el niño para subirte al escenario y ganar cuatro perras», contó hace años en el programa 'Ven a cenar conmigo'.

La relación con el padre de Bertoldo

Loles León se ha vuelto a abrir en canal y ha hablado largo y tendido sobre la maternidad en el programa de Mediaset 'Madres: desde el corazón'. «Yo nunca me he querido casar. No creía en el matrimonio porque había muchos impedimentos para volar. Hasta para abrir una cuenta corriente necesitabas el permiso del marido», contó la actriz sobre una época en la que regía la dictadura y aún no era legal el divorcio.

Sin embargo, no querer casarse no implicaba renunciar al amor. La actriz se enamoró del padre de su hijo Bertoldo y se fue con él a vivir a Suecia para evitar que hiciera el servicio militar obligatorio. «Un día me dicen que una bomba había matado a Franco», contó, por lo que decidieron volver a España. Sin embargo, ya en Mallorca, descubrieron que se trataba del atentado contra Carrero Blanco.

Finalmente, su pareja tuvo que hacer la mili en Menorca. Un día, al coger un barco para viajar a Barcelona para ver a su familia, Loles se mareó mucho y decidió hacerse una prueba de embarazo. «Entonces era la prueba de la rana. Me dijeron: 'La rana ha dicho sí'», contó la actriz a Cruz Sánchez de Lara sobre el momento en el que se enteró del resultado positivo del test.

«Yo siempre he querido ser madre, pero no en ese momento», confesó la actriz, que comenzó entonces a trabajar en Barcelona, mientras su pareja hacía la mili en Menorca. «Me preguntó si quería abortar y le dije que no, que yo quería ser madre. Me dijeron: '¿Madre soltera?'. Y yo contesté que no sería ni la primera ni la última», recordó en el programa.

El reto de ser madre soltera

Loles León se separó del padre de Bertoldo cuando el niño tenía cuatro años. Entonces, comenzó una vida como madre soltera, algo que implicaba un «peligro» en aquella época. Y es que, por ejemplo, no pudo escolarizar a su hijo en un colegio público dada su condición. «Tuve que trabajar mucho y pedir mucho dinero prestado para meterle en uno privado. Fueron chicos que se criaron con un pensamiento más libre de lo habitual para la época», contó.

La actriz tuvo que mantener a su hijo sola dado que el padre no le pasaba ninguna manutención. «No me dio ni un duro, pero yo hice una custodia compartida. Mi hijo no es de mi propiedad, los niños tienen sus derechos como personas. No era nadie para quitarle su familia paterna», explicó.

Sin embargo, para la actriz de 'La que se avecina' «lo más duro» de ser madre soltera fue «querer criarlo yo sola y estar las 24 horas con él y no poder porque tenía que trabajar», confesó la intérprete, que se mudó a Madrid con su hijo cuando este tenía 9 años: «La semana pasada le pedí perdón por haberlo arrancado de su ciudad, de su familia, de sus amigos...».