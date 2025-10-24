Suscribete a
ABC Premium

Loles León, sobre lo duro de ser madre soltera en España en los años 70: «El padre de mi hijo Bertoldo no me dio ni un duro, pero tuvimos custodia compartida»

La actriz ha reflexionado sobre la maternidad en 'Madres: desde el corazón', donde ha hablado sobre los retos a los que se enfrentó criando sola a su hijo

Loles León habla por primera vez del infierno que han sufrido con su nieto Telmo por su custodia: «No lo he dicho nunca»

Loles León, sobre lo duro de ser madre soltera en España en los años 70: «El padre de mi hijo Bertoldo no me dio ni un duro, pero tuvimos custodia compartida»
Loles León, sobre lo duro de ser madre soltera en España en los años 70: «El padre de mi hijo Bertoldo no me dio ni un duro, pero tuvimos custodia compartida» MEDIASET
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Loles León (Barcelona, 1950) es una de las actrices más queridas de nuestro país. Con un carisma y una personalidad arrolladoras, ha conquistado al público tras trabajos bajo las órdenes de Pedro Almodóvar como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' o '¡Átame!' ... y series tan populares como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app