Suscribete a
ABC Premium

Loles León habla por primera vez del infierno que han sufrido con su nieto Telmo por su custodia: «No lo he dicho nunca»

La actriz ha denunciado en 'Madres: desde el corazón' los problemas legales a los que se ha enfrentado la familia paterna del niño, de 13 años

Loles León se posiciona políticamente y revela a qué partido votó en las últimas elecciones generales: «A quien le moleste...»

Loles León habla por primera vez del infierno que han sufrido con su nieto Telmo por su custodia: «No lo he dicho nunca»
Loles León habla por primera vez del infierno que han sufrido con su nieto Telmo por su custodia: «No lo he dicho nunca» MEDIASET
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Loles León (Barcelona, 1950) es una de las actrices más emblemáticas del panorama español. Con una personalidad arrolladora, ha sabido ganarse al público en películas como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', '¡Átame!' o 'La niña de tus ojos', además de series ... tan míticas como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app