Leticia Sabater lanza su nuevo y delirante villancico navideño: lluvia de marisco, conga y cumbia en la nieve

Que el mundo tuviese una única 'reina' musical de la Navidad con Mariah Carey era un asunto en el que Leticia Sabater encontró la necesidad de cambiar las cosas y, si podía, arrebatarle el puesto o por lo menos obtener el título nacional. Por eso, y siguiendo la estela de sus surrealistas 'hits' veraniegos, que dejaban asomar de la cantante un gusto por la composición sencilla y la explotación al máximo de todos los recursos que ofrece el audiovisual, Leticia se lanzaba hace algunos años a competir por Navidad con los villancicos. Así, quien quisiera turbar las fiestas familiares podía parar la reproducción de 'Campana sobre campana', por ejemplo, para que empezasen a sonar 'El Polvorrón' o 'Trínchame el pavo'.

Sus ya típicos dobles sentidos se hacían de rogar, algunos para que no apareciesen más, y como hizo Carey con su 'It`s time' para dar pistoletazo de salida a la época navideña, pero con unas semanas de retraso frente a su competidora, aunque más cercana a la verdadera fecha en la que se considera empiezan las fiestas, Sabater acaba de lanzar su nuevo villancico que promete no dejar a nadie indiferente. El último dejaba ya un listón difícil de superar, con una versión de 'Last Christmas' en la que se definía a sí misma como la «pibón» que alguien deseaba, pero Leticia consigue romper con las expectativas y sorprender nuevamente en todos los sentidos.

Después de un año lleno de actuaciones por toda España y una agenda de 2025 con muchas fechas, Leticia Sabater pone el broche a un año de éxitos con el que puede ser otro, pues en las horas en las que lleva publicado ya alcanza casi 300.000 reproducciones. A su lista de canciones navideñas suma ahora 'El langostino Rufino', una propuesta de cumbia con todo lo caribeña que puede llegar a ser Leticia y que juega con las cenas familiares y de empresa y su elemento característico por excelencia, los langostinos.

Su provocativa composición

Así, Sabater empieza ya con los primeros segundos de su canción a darlo todo cantando y, sobre todo, con el despliegue de medios con los cuenta su videoclip. Con un croma, mucha edición y algunos amigos que se apuntan a hacer de extra, Leticia baila vestida de Mamá Noel con poca ropa en los lugares más fríos del planeta. Ella se duplica en las vías del tren nevadas, se multiplica en un bosque con efectos estrambóticos, muestra sus dotes de bailarina en el hielo y se arrodilla bajo una lluvia de langostinos impostados. Leticia lo da todo en una conga multitudinaria liderada por Rufino, con Papá Noel y los Reyes Magos encima de bandejas del marisco y hasta juega con los gases y los salpicones que se producen en la ingesta del alimento.

Si la ambientación es surrealista, la poética letra no se queda atrás. En 'El Langostino Rufino' Leticia saca su artillería de rimas para cumplir con lo que promete y provocar al oyente. «Que con la Navidad parrampapán / con las fiestas de empresa / hoy traigo un villancico / Rufino el langostino te emborrachará / si chupas su cabeza él se estirará / si chupas su colita se enloquecerá», juega con los dobles sentidos. «Papá Noel lo sabe / me gusta la mandanga / si me agacho que me mire ese tanga / los Reyes Magos quieren darme mandanga», empieza los únicos versos que tiene el villancico. «Que me mola la pachanga / no me mola la fritanga / que me mola la mandanga / por eso enseño mi tanga / Ay mami qué rico en la cocina / Rufino, mueve la colita», termina cantando.

Al terminar, Leticia da un golpe sobre la mesa para terminar con un mensaje social y completamente descarado. Sumándose al fenómeno viral de ligar en el supermercado con una piña en el carro, Sabater aparece con un carro lleno, en el croma también, y deja claro que se las lleva todas porque si ella no tiene sexo, «aquí no folla nadie». Las reacciones a la canción no han tardado en producirse y hay quienes lo ven como una obra sin calidad y otros que saben sacarle el humor que quiere lograr la cantante. «Leticia Sabater ha alcanzado niveles de genialidad que ni Freddie Mercury imaginó. Una obra maestra de la Navidad contemporánea» o «Gracias al estribillo magistral mi hija va a entender lo que es la rima consonante. No tendré vida para agradecértelo», han escrito algunos usuarios en el vídeo.