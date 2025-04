Leonardo Tano, hijo del legendario actor porno Rocco Siffredi, sometido a una cirugía del corazón

Sus fans se quedaron de piedra. Leonardo Tano, prometedor atleta italiano de 24 años e hijo del legendario actor porno Rocco Siffredi, publicaba en su Instagram varias imágenes en el hospital. Inmediatamente intentaba tranquilizar a los fans escribiendo: «Examen físico temporal. Estoy mucho mejor ahora». Y ahí sigue, estudiando cómo afrontar la vida de otra manera tras someterse a una cirugía de corazón.

Leonardo Tano fue víctima de un desagradable episodio, el cual él mismo relató a través de sus redes sociales, que es como se cuentan ahora las cosas por íntimas que estas sean. Después de tomarse recientemente un descanso del deporte, descubrió que sufría de pericarditis recurrente. Durante la última semana ha corrido un alto riesgo de sufrir un paro cardíaco, lo que puso en peligro su vida.

Sobre el delicado momento, Leonardo Tano se expresó diciendo: «Hola a todos, como muchos de vosotros sois amigos y seres queridos en el mundo del deporte, quería ponerlos al día de lo sucedido en las últimas semanas y de mi recorrido. En diciembre de 2024 decidí tomarme un descanso de los deportes de competición. El deporte se había vuelto cada vez más exigente psicológicamente y sentí que había perdido el rumbo», relataba.

Una recaída repentina e importante

Por supuesto, también se expresaba sobre la cirugía y los tratamientos a los que debería someterse. «Descubrí que sufro de pericarditis recurrente, una condición que probablemente me acompaña desde hace años, pero que solo recientemente pudimos diagnosticar recientemente. La semana pasada tuve una recaída repentina e importante. Un alto riesgo de paro cardíaco. Me llevaron de urgencia a cuidados intensivos para realizarme una cirugía», contaba.

Leonardo Tano remataba hablando de sus perspectivas de futuro, que incluían «una larga terapia» y, quizás lo más difícil para él, «un periodo de total desconexión de la actividad física». Y concluía: «Quiero agradecer de todo corazón al Hospital Sacco, al médico que me acompaña, al cardiocirujano y a todos los que estuvieron a mi lado, especialmente a mi familia y a mi angelito que nunca me dejó solo».

Muchos por aquí se preguntarán que «¿quién es este Leonardo Tano?». El primer dato que llama la atención es que es hijo del mítico actor porno italiano Rocco Siffredi, cuyo nombre real es Rocco Tano. Probablemente sea el actor más famoso de la historia del porno. Hay quienes hablan de 1.600 apariciones en el cine para adultos.

«¿Quién es ese chico?»

Rocco Siffredi también es todo un personaje, con un halo de peligrosidad permanente, poderoso carisma e indudable encanto, según aseguran quienes se acercan a él. Dicen que nadie dura demasiado en el porno, pero Siffredi pasó tres décadas en la cima de su profesión. «A mí me gusta que haya emoción, miedo, excitación... sorprender a mis compañeras», describiría como el secreto de su éxito.

Leonardo Tano es fruto de su relación con Rosa Tassi, antes conocida como Rosa Caracciolo. Tiene 20 años, ha viajado por todo el mundo, se ha formado y hasta ha ayudado a su padre a rodar sus películas. «Es todo un profesional. Es un chico muy guapo, que mide 1,95, y las actrices siempre se le quedan mirando y me preguntan: '¿Pero quién es ese chico? ¿Podemos acostarnos con él?'. Pero él siempre me dice que no tienen ninguna oportunidad porque es muy fiel. Para mí es mi mayor orgullo que no sea como yo. Es lo mejor que podría haberme sucedido», confesaba Rocco una entrevista en el programa francés 'Quotidien'.

El hijo del actor es realmente inclasificable. Es deportista, entrenador de fitness, modelo, empresario, influencer... Ha colaborado con marcas de alto standing y ha completado sus estudios universitarios en Economía y Comercio. Ahora debe cuidar su corazón.

