Leire Martínez vende en Wallapop algunos de sus objetos de La Oreja de Van Gogh: «Ya no encajan con mi presente»

La cantante Leire Martínez ha dado un paso al frente marcando un antes y un después en su trayectoria musical: iniciar oficialmente su carrera en solitario tras más de 15 años ligada a uno de los grupos de pop más exitosos de España, 'La Oreja de Van Gogh'. Y lo hace con un gesto cargado de simbolismo, poner a la venta en Wallapop varios de los objetos más emblemáticos de su historia artística, como parte de la campaña «Esa no soy yo», creada por Wallapop junto a la agencia &Rosàs, que invita a reflexionar sobre cómo la vida cambia y por qué es necesario soltar aquello que ya no nos representa.

El movimiento llega tras meses de rumores sobre tensiones internas y diferencias con sus excompañeros de grupo, la artista guipuzcoana parece querer dejar claro que está lista para escribir su propio camino, desligándose de un pasado que le dio fama, pero también quebraderos de cabeza.

Artículos de gran valor

Los artículos seleccionados son auténticos símbolos de sus distintas etapas musicales:

El micrófono que utilizó en sus primeros conciertos en solitario, que la acompañó en los inicios de su nueva voz en el panorama musical.

Los guantes rojos del videoclip de 'Mi nombre', su primer single fuera del grupo, con los que marcó el arranque de su identidad propia.

La corbata inspirada en la 'Noche estrellada de Van Gogh', que lució en televisión y que ahora se despide como guiño irónico al grupo del que fue parte.

Un jarrón sin rosas, una pieza que evoca directamente al himno que encumbró a la banda donostiarra y que hoy se resignifica como metáfora de cierre de etapa.

Objetos en venta Wallapop

«Ha llegado el momento de agradecer y soltar. Estos objetos fueron importantes, pero ya no encajan con mi presente. Gracias a Wallapop puedo darles una nueva vida y, a la vez, abrir espacio a lo que viene. Me ilusiona pensar que puedan significar algo para otra persona, igual que lo fueron para mí».

Con más de 19 millones de usuarios y 100 millones de anuncios al año, Wallapop refuerza así su papel como plataforma de referencia para quienes creen en dar segundas vidas a los objetos. Una visión que se resume en el lema que cierra la campaña: «Solo se vive muchas veces».

Carrera en solitario

Aunque todavía no se han dado detalles concretos de su primer álbum en solitario, fuentes cercanas a la artista señalan que Leire está trabajando en un repertorio que se alejará de la línea más pop de 'La Oreja de Van Gogh', apostando por sonidos más íntimos y personales. Su objetivo, según ha confesado, es conectar con el público desde otra perspectiva: «más sincera, más libre y más cercana a lo que soy hoy».

De momento, el lanzamiento de su perfil en Wallapop ha servido no solo como estrategia de comunicación, sino también como declaración de intenciones. Leire Martínez ya no es «la voz que sustituyó a Amaia Montero». Ahora quiere ser, simplemente, Leire Martínez, con un presente en construcción y un futuro abierto.

Más temas:

Artistas

Famosos

Conciertos