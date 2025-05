Leire Martínez desvela que su hijo nació muerto: «Le tuvieron que reanimar»

Leire Martínez ha querido compartir con sus seguidores un momento muy difícil que tuvo que vivir hace una década. Fue durante el nacimiento de su hijo Lucas, fruto de su relación con su primer marido, Jacobo Rodríguez Bustamante. Lo ha contado durante una aparición en el programa 'Uy, la pregunta' del tik toker Sensillo con S, que es el nombre artístico de Edgard Caro, en una conversación que parece casi casual.

La entrevista, que se ha publicado en multitud de fragmentos en Tik Tok y completa en YouTube, tiene lugar mientras cocinan. Ambos con un delantal blanco, van hablando sobre infinidad de temas. Como cuando Alicia Koplowitz le regaló un jarrón a la cantante o sobre la posibilidad de que Amaia Montero mire las redes sociales de Leire. Pero hay una pregunta que tiene una respuesta inesperada: «¿Sabes que Pablo Picasso nació muerto?», le dice Edgard Caro. Ella contesta: «Ya, como mi hijo».

Leire continúa explicando. «Te lo juro, le tuvieron que reanimar», comenta. «Pero debe ser muy habitual», añade. Después explica una prueba que les hacen a los niños, pero confunde el test del talón con el test de Apgar, uno para detectar enfermedades metabólicas de forma temprana y otra para comprobar el estado del bebé. Así se lo han hecho ver en los comentarios que han llenado la publicación.

Pero a pesar de este momento tan estresante en los primeros minutos de vida de su hijo, Leire ha dejado claro que su hijo está bien. Ahora tiene diez años y ha sido uno de sus mayores apoyos tras su salida de La oreja de Van Gogh. De hecho, ha recordado que le dijo que si no estaba en el grupo podrían pasar más tiempo juntos. «Es un niño normal, ojalá no fuera tan listo», comentaba la artista con sentido del humor. En los comentarios, muchas personas han compartido su propia experiencia de maternidad o, incluso, cómo ellos mismos nacieron sin respirar.

Leire en lo personal

Sobre la vida personal de Leire Martínez poco se conoce. En 2014 se casó Jacobo Rodríguez Bustamante, con quien tuvo a su primer y único hijo, Lucas, un año más tarde. «Ha sido una experiencia maravillosa y el niño es una mezcla de los dos. Tiene lo mejor de cada uno. Además, es muy bueno y nos deja dormir», comentaba la cantante tras el nacimiento del pequeño. «Decir que me cambió la vida el día que me quedé embarazada, quizá no sea nada para mucha gente. Pero sí lo es para mí. (...) Ser su madre me ha convertido en mejor persona, porque eso es lo único que me importa, poder ofrecerle a mi hijo la mejor versión de mí misma, para enseñarle a vivir, soñar y, llegado el momento, volar solo», expresaba en 2019.

Pero cuatro años después de su boda, sin embargo, rompía la relación y pasaba unos años soltera. En 2020 empezó a salir con el saxofonista Miguel Sueiras, con quien se casó el 31 de diciembre de 2022 en la localidad navarra Gares-Puente de la Reina. Junto a él ha encontrado un nuevo significado y siguen tan enamorados como el primer día. Así lo expresaba Leire el pasado mes de septiembre por el cumpleaños de su pareja: «Contigo he aprendido que hay que celebrarlo todo, cada día, y estoy tan agradecida por haberte conocido».

