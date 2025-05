El legendario músico Smokey Robinson y su esposa, acusados de agresión sexual por cuatro exempleadas

El legendario músico estadounidense Smokey Robinson, de 85 años, y su mujer, Frances, han sido acusados de agresión sexual por cuatro exempleadas que trabajaron para ellos en diferentes períodos entre 2006 y 2024, según ha informado la prensa local.

Smokey Robinson, toda una institución de la música soul y pop, ha sido demandado junto a su esposa en un tribunal de Los Ángeles por cuatro de sus empleadas, que además de lo expuesto acusan a la pareja de privación ilegal de la libertad.

Las cuatro mujeres, identificadas en la demanda como Jane Doe, seudónimo que se utiliza cuando no se quiere revelar el nombre de las víctimas en un caso, solicitaron una indemnización por daños y perjuicios por más de 50 millones de dólares, según ha informado la revista 'Variety'.

Continuadas agresiones en un ambiente hostil

La denuncia expone cómo el cantante, compositor, productor y ejecutivo del legendario sello discográfico Motown supuestamente agredió sexualmente a las mujeres que trabajaban en su residencia de Chatsworth, un barrio exclusivo de la ciudad de Los Ángeles. Los asaltos también habrían ocurrido en otros lugares, incluido Las Vegas.

La demanda incluye acusaciones de «continuadas agresiones sexuales y acoso sexual» de Smokey Robinson, contra las cuatro mujeres. Las demandantes también alegan que sufrieron privación ilegal de la libertad, violencia de género y trabajo en un ambiente hostil.

La querella legal apunta específicamente a la mujer de Smokey Robinson por usar presuntamente «palabras y lenguaje étnicamente peyorativos» contra ellas. Frances Robinson también está acusada de no tomar medidas para prevenir la mala conducta de su esposo, supuestamente conocida por ella por reiteradas.

Una leyenda de la música

Hablar de Smokey Robinson es hablar de una figura absolutamente fundamental en el mundo de la música e inspiración de múltiples artistas, desde Michael Jackson o Marvin Gaye hasta Bruce Springsteen o Elvis Costello. Miembro del Salón de la Fama del Rock desde 1987, impulsó el desarrollo y éxito del sello Motown Records y pronto se destacó como un compositor e intérprete relevante como fundador y líder del grupo The Miracles y después como solista.

Sus éxitos, que han perdurado a lo largo del tiempo, incluyen canciones tan recordadas como 'You've Really Got a Hold on Me', 'The Tracks of My Tears', 'My girl', 'More Love' o 'Tears of a Clown'. En solitario produjo éxitos como 'Just to See Her', ‹Quiet Storm' o 'Being With You'. Poseedor de una sensible voz, también destacaba por escribir algunos de los textos más profundos de la música soul y hasta alguien como Bob Dylan lo definió como «un auténtico poeta».

Las denuncias

Según la denuncia, Jane Doe 1 afirma que la esposa de Smokey Robinson supuestamente tenía pleno conocimiento de sus actos previos de conducta sexual inapropiada y «no tomó las medidas correctivas adecuadas para prevenir su conducta desviada», incluso después de llegar a «acuerdos con otras mujeres que sufrieron agresiones sexuales similares». Alega que la primera agresión sexual ocurrió en marzo de 2023 y que sufrió reiteradas agresiones y acoso sexual.

Por su parte, Jane Doe 2 asegura en la denuncia que trabajó para los acusados entre 2014 y 2020, cuando se vio obligada a abandonar debido a las reiteradas agresiones y acoso sexual de Smokey Robinson, que supuestamente comenzaron en 2016.

Jane Doe 3 también trabajó como empleada doméstica para Smokey Robinson entre 2012 y 2024, cuando, según la denuncia, se vio obligada a marcharse debido a las «reiteradas agresiones y acoso sexual» del músico. Además, afirma en la denuncia que Smokey Robinson «la violó por detrás al menos 20 veces tras obligarla a tumbarse boca abajo envuelta en una toalla».

Una cuarta empleada de limpieza también alegó en la denuncia que trabajó para Smokey Robinson de 2006 a 2024 y que supuestamente se vio obligada a dimitir debido a continuadas agresiones y acoso sexual que comenzaron en 2007.