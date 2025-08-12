Lauren Sánchez Bezos, con el corazón roto después de su lujosa luna de miel

Lauren Sánchez Bezos, esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, está celebrando el inicio de una etapa importante en la vida de su hijo menor Evan (18 años). El pasado 11 de agosto publicó a través de la red social Instagram una fotografía del joven acompañada de un emotivo mensaje en el que hace un repaso por algunas memorias de momentos importantes vividos en familia y con aire de nostalgia expresa el orgullo que siente por su hijo.

En la fotografía Evan está armando un mueble en su dormitorio de la Universidad de Miami y el mensaje de la madre cita: «Hoy he dejado a Evan en la universidad, 18 años de madrugones, tentempiés nocturnos y cenas familiares... y ahí estaba él, montando su propio armario para la residencia... Algo pequeño, pero en ese momento vi el comienzo de su nueva etapa. Orgullosa. Con el corazón roto. Agradecida».

En diciembre de 2024 la madre publicó orgullosa que su hijo había sido aceptado en la Universidad de Miami. Como suele hacerlo, solo en sus historias de Instagram, Sánchez Bezos puso la imagen del logotipo de la casa de estudios y la palabra 'business', lo que parecía insinuar que Evan estudiaría en la Herbert Business School de Miami.

«Mi corazón está a punto de estallar», escribió Sánchez Bezos en ese momento. «Estoy más que orgullosa de ti».

La ganadora del Emmy es madre de tres hijos, Evan, Nikko y Ella. Los dos primeros la acompañaron al altar en su boda con Jeff Bezos, en junio de 2025. La menor, fue su dama de honor. El fundador de Amazon, por su parte, tiene cuatro hijos de su anterior matrimonio con MacKenzie Scott, de los cuales solo se conoce el nombre del mayor, Preston.

El empresario y la periodista y filántropa se casaron en una ceremonia de etiqueta celebrada en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, Italia. Muchas celebridades asistieron al evento que se extendió durante tres días. Después de la millonaria celebración, la pareja tomó unos días de descanso en Saint-Tropez, al sur de Francia y de allí partieron a Ibiza en dos lujosos yates. Mientras navegaban en la paradisíaca isla se dejaron ver en compañía de Leonardo Di Caprio y su actual pareja Vittoria Ceretti.