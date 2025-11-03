Suscribete a
Feijóo comparece desde el Comité Ejecutivo del PP tras el paso al lado de Mazón
Juicio al fiscal general
García Ortiz «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

Laura Pausini, destrozada tras la muerte de su tío al ser atropellado por un coche que se dio a la fuga

Ettore Pausini, de 78 años, fue embestido por un coche mientras iba en bicicleta

La cantante Laura Pausini abc
Nacho Serrano

Pocos días después de su paso por España en visita promocional de su nuevo disco, 'Yo canto', que verá la luz el próximo 2026, Laura Pausini ha recibido un durísimo golpe al conocerse la muerte de su tío paterno, Ettore Pausini, a los ... 78 años tras ser atropellado por un coche que después se dio a la fuga.

