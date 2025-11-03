Laura Pausini, destrozada tras la muerte de su tío al ser atropellado por un coche que se dio a la fuga

Pocos días después de su paso por España en visita promocional de su nuevo disco, 'Yo canto', que verá la luz el próximo 2026, Laura Pausini ha recibido un durísimo golpe al conocerse la muerte de su tío paterno, Ettore Pausini, a los ... 78 años tras ser atropellado por un coche que después se dio a la fuga.

El tío de Laura, hermano de su padre, el músico Fabrizio Pausini, iba recorriendo su ruta habitual en bicicleta en los alrededores de Bolonia este pasado domingo, cuando a la una del mediodía, un Opel Astra que circulaba en la misma dirección lo embistió por detrás según informa el diario italiano Corriere della Sera.

Gracias a que varios testigos presenciaron el accidente, se llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, que acudieron al poco tiempo e intentaron reanimarlo durante casi una hora en el lugar de lo sucedido. Pero la gravedad de los traumatismos imposibilitó salvarle la vida y a las dos y media se certificó la defunción.

El impacto fue descrito por los testigos como «devastador». La bicicleta salió despedida y el ciclista quedó atrapado bajo el vehículo, hasta que el conductor huyó a toda velocidad, sin prestar auxilio, y dándose a la fuga. Un delito, el de omisión de socorro, que en Italia puede llevar una condena de 3 a 7 años si hay muerte, a lo que habría que sumar el resto de condenas.

Ettore Pausini había sido barbero durante treinta años en la céntrica Piazza Azzarita de la ciudad de Bolonia. Viudo y padre de una hija, su amigo Stefano Giordani le ha recordado en el 'Corriere della Sera' como «un hombre inmenso». Sufrió un cáncer y desarrolló una gran labor de concienciación sobre la enfermedad, y cuando pudo superarlo en 2016, Laura Pausini escribió orgullosa en sus redes sociales: «Ettore 1, tumor 0. ¡Eres un verdadero campeón! Estoy orgullosa de ti, tío. ¡Te quiero!».

Ahora, la artista ha pedido a los medios italianos respeto y privacidad para toda su familia mientras lloran la pérdida. Mientras tanto, las autoridades italianas han abierto una investigación para dar con el culpable.

El mismo día que se conocía la noticia del accidente mortal de Ettore Pausini, su sobrina, aún inconsciente de lo ocurrido, compartía en sus redes sociales un variado álbum de fotos de sus días de trabajo en Madrid. Durante su estancia en la capital, Laura Pausini acudió de invitada a El Hormiguero. Además, recibió el premio Achievement en los Bazaar Women of the Year 2025 «por haber demostrado, con el paso de los años, cómo el talento, el esfuerzo y la perseverancia son las claves para forjar una carrera exitosa, convirtiéndose en una de las voces más relevantes del pop latino y europeo tras alzarse como ganadora en el prestigioso Festival de San Remo con la canción La Solitudine».

Una semana pletórica con un final trágico

Y es que antes de la trágica noticia de su tío, había sido semana llena de momentos memorables para la artista, ya que también fue honrada con el Premio Billboard Icono durante la ceremonia de Premios Billboard de la Música Latina 2025, convirtiéndose en la primera artista italiana en recibirlo.

Laura Pausini también ha anunciado que el disco que lanzará el año que viene se titulará 'Canto 2/Yo Canto 2', y será una secuela del 'Canto 1/Yo Canto 1' que sacó en 2006, concebido para rendir homenaje a algunos de sus artistas italianos favoritos, y que más tarde tradujo al español

La salida del disco la llevará también a los escenarios con su undécima gira mundial, Yo Canto World Tour 2026/2027, que comenzará en marzo de 2026, apenas un año después de su última gira internacional. Por primera vez, la apertura de la gira será fuera de Italia: el 27 de marzo en Pamplona, España, con fechas en Valencia, Madrid y Barcelona.

Luego continuará por Latinoamérica, con presentaciones en Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico. Posteriormente, llegará a Estados Unidos con conciertos en Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, San José, Chicago, Toronto y Nueva York. En otoño será el turno de Italia y las principales ciudades de Europa. En febrero de 2027, la gira llegará a Brasil y regresará a casa con un gran espectáculo en estadios, seguido de una nueva serie de conciertos en invierno por Italia y Europa hasta finales de año.