Laura Gallego: «Solo quedamos dos copleras, La Pantoja y yo»

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Algar, Laura Gallego se convirtió en una figura imprescindible de la música española tras ganar en 2008, con tan sólo 16 años, la segunda edición del programa de Canal Sur TV 'Se llama Copla'. Desde ... entonces, su carrera ha sido un continuo homenaje a la copla, pero también una búsqueda constante de nuevas formas de interpretarla. Ha publicado tres discos: Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras, y ha recorrido los principales teatros y escenarios de Andalucía y del resto de España, consolidándose como una de las voces más potentes y personales del género.

- Te presentas como la última folclórica, ¿Por qué?

- Es toda una declaración de intenciones, un grito desesperado al mundo para avisarlos de que no estoy encontrando relevo generacional que interprete el mismo género que yo hago, que es la copla. Ahora mismo si quieres escuchar copla en vivo, tienes que venir a verme a mí o te puedes esperar a que La Pantoja anuncie un concierto. Yo no soy ni cantaora, ni cantante, ni moderna, yo soy folclórica, adaptada a mi tiempo, con la dosis de vanguardia que aporta mi edad, pero folclórica, pletórica.

- ¿Y tuvo claro siempre que quería ser folclórica?

- Pues no. Fue a partir de los 16 años cuando empecé a verlo, porque a mí no me llamaba la atención cantar, ni conocía la copla. A mí me sacabas de Álex Ubago y del pop de mi Época que escuchaban mis amigas y me perdía. Pero de repente hubo un concurso de copla en Canal Sur y mi familia estaba enganchadísima y me apuntaron al cásting. Yo pensé que era la excusa para que ellos fueran de público y acepté. Con tan mala suerte, o suerte extrema, que cuando hice la primera prueba me cogieron. No me había aprendido ninguna canción y hasta entonces nunca había cantado.

- ¿ Es una 'triunfita' andaluza?

- Totalmente, era una especie de Operación Triunfo en andaluz, estuve casi un año con un programa diario y luego la gala de los sábados. Me fui enamorando de este género y cada semana escuchaba muchísimas coplas, que sin darme cuenta se me quedaban en la memoria y después me pasaba cantándolas todo el rato y ya pasé sé, de querer irme del programa a querer quedarme porque me lo estaba pasando estupendamente. Yo venía de un pueblo de mil habitantes de la Sierra de Cádiz y, de repente me fui a la ciudad, no podía salir a comer ni a comprar ni a nada, porque todo el mundo me paraba.

- ¿Por qué cree que la copla está en peligro de extinción?

- Porque nadie se ha preocupado por entenderla, le restan importancia creyendo que es solo del Sur y no es así porque Concha Piquer fue pionera de la copla y era de Valencia. En este país somos tan torpes que en lugar de hacer como los mexicanos con la ranchera, como los argentinos con el tango o como los portugueses con el fado, estamos dejando uno de los tesoros más grandes que tenemos. Además, con mitos falsos como que es para gente mayor, yo tengo 30 años y amo la copla.

- ¿Y a cuál de tus predecesoras le profesas más devoción?

- Aunque la gente piense que es Rocío Jurado porque es a la que más he rendido homenaje, mi folclórica de referencia desde que yo empecé a cantar es Lola Flores. Como yo no me consideraba ni buena cantante, ni con buenos movimientos ni con buena técnica, lo único que quiero es que la gente sienta por mí lo que yo siento por Lola Flores.

- ¿Y has tenido que prepararte vocalmente?

- He sido bastante autodidacta y he invertido bastante tiempo en aprovechar cada hueco para ir formándome y no defraudar a toda esa gente que venía a verme porque tenía ilusión de escucharme y cantar. Muchas horas frente al espejo, mucho conocimiento vocal y ahora hago un show en directo donde nadie sabría decir que yo algún día he sido novata porque me encanta el escenario, me muevo comodísima, me siento super segura.

- Tus predecesoras han tenido grandes compositores que crearon verdaderos himnos...¿Sigue habiéndolos en activo?

- Yo confío en que todos los grandes han dejado tesoros escondidos. Yo he tenido la suerte de encontrar a Paco Cepero, que le ha escrito a Rocío Jurado, a Isabel Pantoja, a Chiquetete, los grandes éxitos de sus carreras y me ha hecho un disco para mí, por lo tanto, estoy ahí intentando todavía sacarle partido.

- ¿Es más fácil ser folclórica ahora?

- Antes serlo era muy complicado porque estaba muy mal visto, era como ser una mujer de mala vida. Yo considero que las folclóricas somos de vida ajetreada.

Para que te den el carnet de folclórica te tienes que haber divorciado, tienes que haber tenido más de una pareja, tienes que tener la ambigüedad de la sexualidad …Pues mi vida pese a que me considero bastante joven y todo ya he cumplido todos los requisitos de las folclóricas.

Lo que quiere Laura es que la gente vaya a ver sus espectáculos y la vean en directo porque para escuchar 'Se nos rompió el amor' de la Jurado uno se pone Spotify. «Yo quiero que vean la interpretación, que lo sientan, que, lo vivan…».