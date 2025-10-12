Suscribete a
ABC Premium

Laura Gallego: «Solo quedamos dos copleras, La Pantoja y yo»

Este próximo lunes 13 de octubre, la cantante actuará en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en el marco de su gira 'La última folclórica. Una puesta en escena actual y provocadora que visitará hasta abril de 2026 los escenarios más destacados de nuestro país

Laura Gallego revoluciona el arte de la copla durante su concierto Sevilla

Laura Gallego: «Solo quedamos dos copleras, La Pantoja y yo»
gtres
Pilar Vidal

Pilar Vidal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Algar, Laura Gallego se convirtió en una figura imprescindible de la música española tras ganar en 2008, con tan sólo 16 años, la segunda edición del programa de Canal Sur TV 'Se llama Copla'. Desde ... entonces, su carrera ha sido un continuo homenaje a la copla, pero también una búsqueda constante de nuevas formas de interpretarla. Ha publicado tres discos: Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras, y ha recorrido los principales teatros y escenarios de Andalucía y del resto de España, consolidándose como una de las voces más potentes y personales del género.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app