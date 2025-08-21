Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su romance con una romántica escapada a Mónaco

Los rumores sobre una posible relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole han dado un salto significativo después de que ambos fueran fotografiados en Mónaco, uno de los destinos más exclusivos de Europa. Las imágenes, difundidas por el periodista Javier de Hoyos a través de sus redes sociales, muestran al futbolista y a la cantante paseando con total naturalidad por las calles de la ciudad, un gesto que ha sido interpretado como un paso más en su supuesta historia sentimental.

«Os dije que estaban en Mónaco, os conté muchas pistas del hotel que nos había puesto Lamine Yamal que estaba», relató De Hoyos en un vídeo publicado en TikTok, recordando una publicación previa en la que ya había adelantado detalles de la escapada. Poco después, compartió las imágenes captadas por la tiktoker Rosy Pereyro: «Ahora les hemos visto andando por la calle a los dos, tan tranquilos». En las fotografías se puede ver al jugador del Barça vestido completamente de negro y con gorra, mientras que Nicki Nicole luce un pantalón plateado y un top oscuro, caminando juntos por una zona comercial donde se concentran boutiques de lujo como Valentino.

El periodista no ocultó su entusiasmo ante la aparente confirmación visual: «Me alegro mucho de que ya no tengan problema, que no oculten su amor a pesar de que saben que son superfamosos y que les van a pillar. Olé vosotros».

El relato de Javier de Hoyos no se quedó solo en las imágenes. El comunicador aseguró que varios seguidores le habían enviado mensajes fijándose en un curioso detalle de una de las últimas historias compartidas por Yamal en Instagram. «Me estáis diciendo que mire bien la manilla de la puerta porque se refleja una chica en bikini», explicó en su vídeo. Aunque reconoció que le resultaba complicado identificar la silueta, la mayoría de usuarios coincidían en que la sombra pertenecía a Nicki Nicole, lo que aumentó todavía más las especulaciones.

A ello se suma otro gesto del futbolista que ha sido interpretado como una declaración de intenciones. En uno de sus vídeos de entrenamiento, Lamine acompañó las imágenes con la canción K Alegría, de Dellafuente y RFVV, que incluye frases como: «Brillan los ojos, el sol reluce, lo que esto dure, eso Dios dirá. Cuídate mucho, de nadie abuses. Que la balanza puede girar». Un fragmento que, de confirmarse el romance, sonaría a guiño directo hacia su relación con la artista rosarina.

¿Una confirmación?

La escapada a Mónaco ha sido la confirmación visual de algo que se venía gestando semanas atrás. Fue a principios de agosto cuando empezaron a circular rumores sobre la cercanía entre el futbolista y la cantante. Según reveló Javi de Hoyos, ambos coincidieron en la polémica fiesta de cumpleaños de Lamine en Barcelona, donde, aunque no ocurrió nada concreto, «sí hubo mucho tonteo».

Unos días más tarde, el 24 de julio, la pareja habría sido vista besándose en una discoteca y saliendo juntos del local de madrugada. Desde entonces, las apariciones en común han ido sumando capítulos: Nicki Nicole fue captada en las gradas del Trofeo Joan Gamper, invitada de honor del FC Barcelona junto a Bizarrap. No solo animó con entusiasmo durante el partido contra el Como, sino que además sorprendió al lucir la camiseta de Yamal con el dorsal 10, un gesto que no pasó desapercibido y que disparó las especulaciones.

REDES SOCIALES

En paralelo, tanto Yamal como Nicki Nicole han compartido en redes sociales imágenes desde Mónaco, aunque nunca juntos. El futbolista mostró su rutina de entrenamiento en un lujoso hotel con vistas al Mediterráneo, mientras que la cantante publicó fotos en bikini a bordo de un yate. Una estrategia discreta pero coordinada que, lejos de apagar los rumores, los ha intensificado.

Mientras tanto, la pregunta que se repite entre seguidores y prensa especializada es la misma: ¿son Lamine Yamal y Nicki Nicole la nueva pareja sorpresa del verano? Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado de manera oficial, las imágenes en Mónaco y los gestos públicos parecen despejar cualquier duda. Lo cierto es que, lejos de la discreción que ambos habían intentado mantener, la aparición conjunta en el Principado ha marcado un antes y un después.