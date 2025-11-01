Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole

La relación de Lamine Yamal (18 años) con Nicki Nicole (25) ha terminado. Después de unos meses de amor y romance que incluso compartieron por sus redes sociales, ahora ha sido el futbolista quien ha confirmado el final de su noviazgo. Ha sido ... en conversación con Javi de Hoyos, que ha desvelado en 'D Corazón', de RTVE, lo que le ha contado el delantero internacional español.

«Me acaba de escribir Lamine Yamal, y me dice que Nicki Nicole y él ya no están juntos. Pero hay varias cosas que quiere aclarar», ha explicado Javi de Hoyos, sentado en el sofá del programa junto a Anne Igartiburu. «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad», ha leído del mensaje que le ha mandado el futbolista.

«Simplemente nos hemos separado y ya, pero todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación», ha compartido a través de Javi de Hoyos. Se refiere a los rumores de que, durante su viaje a Italia en los últimos días, Lamine habría estado de fiesta y habría sido infiel a la cantante, con la que sale desde el verano.

Pero tal y como anuncia el mencionado periodista a través de una conversación con el futbolista, cuando llegó ese viaje él ya no estaba con la conocida cantante argentina. «No he sido infiel a Nicki Nicole ni he estado con otra persona», reitera el jugador blaugrana.

Su ruptura sorprende porque hace apenas un mes hicieron su primera aparición pública como pareja en la Kings League. A pesar de que había multitud de ojos y cámaras dirigidos a ellos se mostraron cómplices y cariñosos, sin preocuparse por las cámaras ni por las miradas curiosas. En redes sociales comenzaron a circular varios vídeos y fotografías donde se les ve conversando, riendo y compartiendo gestos de cariño.

Solo unos días después, en cambio, se terminaba el amor entre ellos. Y el motivo es, por el momento, un misterio.

El romance entre estos dos ídolos jóvenes se conoció el pasado verano, poco después del cumpleaños número 18 del jugador. La cantante argentina fue una de las invitadas al festejo y, desde entonces, los rumores sobre un posible acercamiento no cesaron. Las sospechas se confirmaron semanas después, cuando ambos fueron vistos disfrutando de una escapada a Mónaco y más tarde compartieron imágenes desde un paseo en barco que terminó de sellar la evidencia.