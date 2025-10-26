Lamine Yamal comprará la lujosa mansión de Piqué y Shakira en Esplugas de Llobregat, valorada en 11 millones de euros

Convertido ya en una celebridad que va más allá de su profesión de futbolista a su 18 años recién cumplidos, Lamine Yamal quiere una casa a esa altura y, según ha asegurado 'El País', en los próximos días formalizará la compra nada más y ... nada menos que de la lujosa mansión que un día ocuparon Gerard Piqué y Shakira, valorada en 14 millones de euros.

Se trata de una mansión situada en la lujosa urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugas de Llobregat, una zona elegida para vivir por aquellos que desean privacidad y exclusividad, siempre y cuando se disponga de una cuenta corriente de muchos ceros. Además, Lamine Yamal tendría cerca a otros compañeros de equipo como Alejandro Balde y Ronald Araujo.

Según 'El País', «la idea es convertir una casa familiar en una casa de un deportista de élite», de forma que Lamine Yamal pueda tener a mano su propio gimnasio personal, un preparador físico a tiempo completo y un fisioterapeuta. Por supuesto, relata el medio citado, también habrá espacios para tener a sus amigos cerca, ese séquito que tan necesario parece ahora entre las jóvenes celebridades, y la seguridad será parte importante del complejo.

El complejo de Piqué y Shakira

La vivienda, diseñada por Mireia Admetller, se construyó en 2012 sobre un terreno de 3.800 metros cuadrados. En ese espacio también se construyeron dos mansiones más con seis habitaciones, piscina interior y exterior y gimnasio. El complejo completo, con las tres viviendas, estaba valorado en 14 millones de euros, aunque una de las construcciones fue vendida este mismo año por más de tres millones de euros, según informó en su día ABC.

«La tercera vivienda, que debía ser reformada para unirse arquitectónicamente a las otras dos, quedó paralizada tras su ruptura en junio de 2022. Pero esa misma propiedad ha sido vendida por separado, marcando el inicio del desmembramiento de lo que en su día fue un símbolo de estabilidad familiar», explicó ABC en aquella información.

Las otras dos casas principales seguían en venta y formaban un lote conjunto valorado en cerca de 11 millones de euros, y eso es la que habría adquirido Lamine Yamal. Ambas propiedades cuentan con una superficie construida de unos 715 m² y habitable de 630 m², repartidas entre seis dormitorios, cinco baños (tres principales), piscina interior y exterior, bodega, gimnasio, estudio de grabación, sala de juegos y múltiples terrazas. Sin embargo, es probable que Lamine Yamal emprenda un ambicioso proyecto de renovación con el fin de adaptar la mansión a sus necesidades y apetencias.

Un contrato cercano a los 20 millones de euros anuales

A pesar de su corta edad, Lamine Yamal es hoy una de las grandes estrellas mundiales del deporte y en la última votación por el Balón de Oro, el galardón que acredita al mejor futbolista de la temporada, quedó segundo solo por detrás del francés Ousmane Dembélé. Dotado con un precoz talento, a pesar de su corta edad y carrera ya ha firmado uno de los mejores contratos profesionales del mundo del fútbol tras renovar con el FC Barcelona hasta 2031.

Aunque las cifras no se hicieron oficiales, diversos medios han publicado que superaría los 15 millones de euros netos al año, si bien dicha cantidad podría irse a cerca de 20 en función de diferentes extras. Y a ello habría que añadir los contratos publicitarios.

Futbolista y celebridad

Junto a su carrera como futbolista profesional, Lamine Yamal también ha aparecido en la prensa por motivos muy alejados del fútbol y fue noticia por su polémica y multitudinaria fiesta de cumpleaños, en la que, según se publicó, hubo 'chicas de imagen' y hasta enanos.

Su padre, conocido como Hustle Hard, también es toda una celebridad en redes, polémicas incluidas. Además, el noviazgo del futbolista con Nicki Nicole -rumores de embarazo incluidos- también ha merecido una copiosa cobertura. Además, se ha publicado que el jugador no firma autógrafos porque pretende comercializar su rúbrica.

Curiosamente, Lamine Yamal también ha sido noticia esta semana, en vísperas del clásico ante el Real Madrid, por insinuar que el club blanco «roba» en un evento con Ibai Llanos al que también asistió el mismísimo Gerard Piqué. Igual aprovecharon para cerrar el trato.