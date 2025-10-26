Suscribete a
Lamine Yamal comprará la lujosa mansión de Piqué y Shakira en Esplugas de Llobregat, valorada en 11 millones de euros

Según ha asegurado 'El País', el joven futbolista quiere convertir la propiedad en «una casa de un deportista de élite»

Como ya publicó en su día 'ABC', forma parte de un complejo del que los propietarios ya vendieron otra propiedad cuando se divorciaron

Shakira y Piqué venden una de sus tres mansiones en Esplugas de Llobregat

lamine Yamal, en un evento de esta semana.
lamine Yamal, en un evento de esta semana. GTRES

A.B. Buendía

Convertido ya en una celebridad que va más allá de su profesión de futbolista a su 18 años recién cumplidos, Lamine Yamal quiere una casa a esa altura y, según ha asegurado 'El País', en los próximos días formalizará la compra nada más y ... nada menos que de la lujosa mansión que un día ocuparon Gerard Piqué y Shakira, valorada en 14 millones de euros.

