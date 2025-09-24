Lady Gaga protagoniza el cameo mejor pagado de la historia: a 145.000 dólares el segundo

No es cierto aquello de que todo lo que toca Lady Gaga se convierte en oro –basta comprobar qué ocurrió con la secuela del Joker-, pero sí es cierto que ella sí se suele llenar de dólares con cada proyecto que emprende. Pero ninguno ha resultado ser tan lucrativo como su brevísima participación en la segunda temporada de 'Miércoles': a 145.000 dólares el segundo para convertirse en el cameo mejor pagado de la historia.

La segunda temporada de la popular serie se ha hecho esperar y ha tardado dos años en llegar después de superar cualquier expectativa en su primera entrega y dejar a sus seguidores con ganas de más. Un gran éxito para Tim Burton, su creador, a quien le servirá para enjugar las penas de su reciente ruptura con Monica Bellucci.

En vista del enorme seguimiento y éxito de crítica y audiencia que tuvo la primera temporada, Netflix decidió aumentar drásticamente el presupuesto para la segunda entrega y eso se ha traducido en mejores sueldos y apariciones rutilantes.

La profesora y los millones

Un nombre se situó en boca de todos nada más conocerse su aparición en 'Miércoles': el de la genuina Lady Gaga. En la serie, ella da vida a la profesora Rosaline Rotwood, un papel muy esperado pero que se esperaba más suculento. Apenas 90 segundos aparece en pantalla. Pero a mucho le ha sabido a la intérprete, a juzgar por cómo ha engordado su cuenta bancaria.

Jenna Ortega, la protagonista de 'Miércoles', apenas cobró 30.000 dólares por episodio en la primera temporada y para esta segunda ha multiplicado su caché por ocho hasta elevar a 250.000 su sueldo por capítulo. Pero cuando haya leído lo que iba a ganar Lady Gaga por minuto y medio de aparición seguramente se habrá caído de espaldas.

La revista Forbes, tan atenta siempre a los asuntos del dinero, ha sido la encargada de sacar a la luz el sueldo de la popular artista por su cameo en 'Miércoles' y ha desvelado que se ha embolsado 13 millones de dólares por 90 segundos de aparición en pantalla. Récord mundial.

Un patrimonio multimillonario

Además, cabe recordar que Lady Gaga es también la encargada de poner música a la banda sonora de la nueva temporada de 'Miércoles', con la canción 'The Dead Dance' (el baile de la muerte), cuyo videoclip también ha dirigido Tim Burton. El tema ya acumula millones de escuchas en todas las plataformas y esto invita a pensar que los 145.000 dólares por segundo que se ha llevado por hacer de la profesora Rosaline Rotwood se van a quedar hasta cortos.

Además de ganar 13 premios Grammys, Lady Gaga también se ha dedicado al cine con éxito y también se ha metido en el mundo de la moda y cuenta con su propia línea de belleza, Haus Labs. Gracias a su exitosa carrera, la artista y creadora ha acumulado un patrimonio de 320 millones de dólares, según ha informado Celebrity Network.