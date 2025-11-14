Suscribete a
Lady Gaga tuvo un brote psicótico tras el rodaje de 'Ha nacido una estrella': «Doy las gracias por estar viva»

La cantante admite que rodó la película bajo el efecto del litio, que se suministra contra episodios maniacos y depresivos

Los Reyes Máxima y Guillermo de Países Bajos, cazados de incógnito bailando en un concierto de Lady Gaga

Lady Gaga
Lady Gaga GTRES
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Lady Gaga acaba de conquistar Barcelona en su gira 'Mayhem Ball', un espectáculo muy aplaudido en donde la originalidad y talento de la cantante estadounidense vuelve a brillar. Han pasado 17 años desde que la intérprete saltó a la fama con 'Poker ... Face' y sus éxitos han sido casi constantes, pero su historia personal no ha hecho más que torcerse por el camino. Así lo ha desvelado en una entrevista con 'Rolling Stone', en donde admite que grabó 'Ha nacido una estrella' medicada y terminó rompiéndose en la gira de 'Joanne'.

