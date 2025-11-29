Suscribete a
Kim Kardashian desvela con pesar que posee una «baja actividad cerebral»

La multifacética empresaria padeció un aneurisma durante años que le ha dejado secuelas

Se sometió a una nueva ecografía en 'Las Kardashian' y dio todo lujo de detalles

Kim Kardashian arremete contra cuatro videntes tras suspender el examen para ser abogada: «¡Me dijeron que aprobaría!»

Kim Kardashian, en una imagen reciente.
A.B. Buendía

Kim Kardashian se acaba de enterar de que tiene baja actividad cerebral después de someterse a una nueva ecografía realizada por el popular Dr. Daniel Amen, conocido como 'el médico de famosos'. Lo ha contado con todo lujo de detalles en su ... famoso reality, sin ocultar su pesar y su preocupación.

