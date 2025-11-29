Kim Kardashian desvela con pesar que posee una «baja actividad cerebral»

Kim Kardashian se acaba de enterar de que tiene baja actividad cerebral después de someterse a una nueva ecografía realizada por el popular Dr. Daniel Amen, conocido como 'el médico de famosos'. Lo ha contado con todo lujo de detalles en su ... famoso reality, sin ocultar su pesar y su preocupación.

En el último episodio del reality, Kim Kardashian, de 45 años, acudía a hacerse una ecografía junto al actor Scott Disick. «Scott y yo vamos a revisarnos el cerebro hoy con el Dr. Daniel Amen. Él realiza estas exploraciones neuronales para ver cómo está realmente la salud cerebral», contaba la estrella del reality a las cámaras.

El Dr. Amen comienza a ser uno más de los muchos personajes que desfilan por el show televisivo y ya apareció anteriormente en 'Las Kardashians' en 2022, cuando escaneó los cerebros de Khloé Kardashian y Kendall Jenner. El médico de las celebridades se ha hecho muy popular por su uso de la tecnología de imágenes cerebrales a gente famosa.

«Tengo un cerebro maravilloso»

«Tengo un cerebro maravilloso», decía Kim Kardashian antes de agregar: «Ya lo había oído antes». Y luego llegaba el Dr. Amen para confirmar que no tiene un alto riesgo de desarrollar alzhéimer. Basándose en las imágenes, el médico de los famosos afirmaba que Kim Kardashian «no está terriblemente estresada, ansiosa ni deprimida». Y la adulaba: «Eres extraordinaria en tu positividad».

«La parte frontal de tu cerebro está menos activa de lo que debería» Dr. Amen Médico de Kim Kardashian

Pero luego llegaba el jarro de agua fría. A pesar de tanto rasgo positivo, el Dr. Amen fruncía un poco el ceño al notar ciertas «lagunas» –así se refirió a ello- en su escáner cerebral, que, según él, indicaban una «baja actividad» cerebral. Y Kim se quedaba de piedra.

«La parte frontal de tu cerebro está menos activa de lo que debería», explicaba el médico con ese rictus que deja al paciente ansioso por agarrarse al brazo de alguien. «Con tus lóbulos frontales, tal como funcionan ahora, te costaría más manejar el estrés y eso no te conviene, sobre todo mientras estudias y te preparas para los exámenes». «¡Eso no puede ser! Simplemente no puedo, no lo acepto», decía la compungida paciente.

Los traumáticos exámenes de Derecho de Kim Kardashian

Las palabras del doctor eran todo un misil en la línea de flotación de Kim Kardashian, quien tiene como una de sus grandes angustias sus progresos -o falta de ellos- en la licenciatura en Derecho Penal, que la tiene en un sinvivir. Hasta ha ido a videntes para ver si aprobaría, algo que no ha ocurrido a pesar de los buenos vaticinios.

El Dr. Amen achacaba el fracaso de Kim Kardashian en los exámenes por sacarse el título al «estrés crónico» que sufre en los estudios para obtener su ansiado diploma de abogada en California. Y como es médico solícito, le ofreció pasos para manejar su estrés.

En un episodio anterior, Kim Kardashian le contaba a su hermana Kourtney Kardashian que los médicos le habían encontrado un aneurisma en el cerebro. «Me hice un escáner y hoy me llamaron y me dijeron: 'Todo se ve bien, pero tienes un aneurisma en el cerebro'. Dicen que lleva años ahí'». Ella atribuye todo el estrés actual a los estudios de abogacía y a las consecuencias de su divorcio en 2022 de su exmarido Kanye West. Efectivamente, es sabido que este hombre puede acabar con los nervios de cualquiera.