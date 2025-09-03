Kiko Rivera toma su decisión más drástica tras su separación de Irene Rosales: borra todos sus mensajes de Instagram y desaparece

Ha pasado justo una semana desde que Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su separación, pero el ruido continúa. Y la respuesta del hijo de Isabel Pantoja a tanto barullo ha sido la más drástica posible: ha borrado absolutamente todos los mensajes de su cuenta oficial de Instagram y se ha sumergido en el más profundo de los silencios. Ha desaparecido.

Vaya semana. Todas las tertulias han intentado desgranar los motivos durante estos días mientras tanto Irene Rosales como Kiko Rivera se mantenían callados más allá de los comunicados que emitieron cada uno apara anunciar su separación. En este tiempo, ella ha guardado silencio incluso cuando ha escuchado que ya tiene una «nueva ilusión» mientras él escuchaba cómo se recuperaban viejos fantasmas del pasado para explicar qué le había llevado a su exmujer a tomar la decisión de divorciarse.

Por ejemplo, la revista 'Lecturas' ha indicado en su última edición que «Irene se ha sentido víctima de muchas humillaciones por parte de su marido» dentro de una relación que «ha estado marcada por las constantes infidelidades de Kiko, su adicción a las drogas y la guerra con su familia». Según ha apuntado la revista, «muchos de estos episodios que han llevado a Irene a decir 'hasta aquí'».

Al mismo tiempo, este mismo medio rescata para su portada una entrevista antigua con Irene Rosales en la que la modelo contaba: «Empecé con él en el peor momento de sus adicciones y con su problema de Hacienda pero me dio igual. He tenido mil motivos para dejarlo».

Sin exclusivas de momento

Existía mucho interés por ver cómo salían las revistas del corazón este miércoles y más de uno se habrá sentido decepcionado -o aliviado- al ver que ninguno de los dos protagonistas había realizado ninguna exclusiva. «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada», aseguraba Kiko Rivera hace una semana. Dicho y hecho. Y lo mismo Irene Rosales.

La periodista Gema López, una de las personas que conoce bien a la pareja, contaba recientemente en 'Espejo Público' que les han ofrecido cifras muy elevadas para que se sienten en un plató de televisión a hablar sobre la ruptura. Unas ofertas que, según su versión, alcanzarían los 100.000 euros. De momento los dos permanecen firmes a la tentación, quién sabe por cuanto tiempo.

La decisión de Kiko Rivera

Lo que sí parece evidente es que Kiko Rivera no está actualmente para ruidos. El comunicado de su ruptura con Irene Rosales ocurrió hace una semana y este fue precisamente el último que ha emitido en su cuenta oficial de Instagram. Y lo será por un tiempo. Porque hoy su más de un millón de seguidores se quedaron estupefactos al ver cómo el hijo de Isabel Pantoja borraba todos los centenares de mensajes de su red social favorita para dejar completamente vació su muro. «Aún no hay publicaciones», era todo lo que se leía.

No es una decisión cualquiera para un hombre que ha hecho de las redes sociales una más de sus facetas vitales y profesionales. En ella ha ido contado con buen detalle su día a día. Desde su actividad como DJ hasta sus celebraciones. También sus logros y sus entrenamientos para ponerse en forma para disputar el Mundial de fútbol de streamers con la selección española. Pero ahora, en una medida muy sorprendente, se ha marchado.

Aislamiento e hijas. Ese parece ser el plan de choque de Kiko Rivera para pasar este mal momento mientras se lleva las cosas de la casa en la que vivió todos estos años con Irene Rosales. «Kiko Rivera se refugia en sus hijas ahora que ha roto definitivamente con Irene Rosales. El DJ ha disfrutado de su primer fin de semana como soltero con sus dos niñas, y para hacerlo por todo lo alto, se han alojado en una villa en la playa. Sin embargo, durante esta escapada, el protagonista se mostró serio y un tanto nervioso, dejando entrever que la presencia mediática le incomoda ahora que está tan reciente su separación», ha explicado 'Semana' en su último número.