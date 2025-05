Kiko Rivera presume de cuerpo en calzoncillos: «Ya empiezo a notar la mejoría»

Esto no hay quien lo pare. Tras enseñar en su Instagram su duro entrenamiento para cambiar cuerpo y mente, como el propio Kiko Rivera ha dicho, ha llegado el momento de mostrar los efectos del plan. Y poco ha dejado a la imaginación en un vídeo indescriptible en el que ha enseñado (casi) todo, apenas con unos calzoncillos. «Ya empiezo a notar la mejoría», ha proclamado.

Todo comenzó cuando el hijo de Isabel Pantoja se enteró de que lo habían seleccionado para participar en el próximo Mundial de fútbol de streamers. Entonces, Kiko Rivera se armó de valor y encontró ahí ese aliciente que quizá le haya faltado en otras ocasiones para meterse en el sendero inexplorado de la vida sana. Y ha ido a por todas.

Estás siendo días de mucho esfuerzo. Él mismo ha relatado cómo se levanta muy temprano, con los primeros rayos del sol, y cómo acude a una cafetería a tomar su cafelito mañanero, pero esta vez sin el cigarrito que tanto le alegraba el despertar. Hay dieta y ejercicio, y adiós al tabaco. Y ahora ha sido el momento de darse un baño de autoestima al mostrar, sin pudor alguno, los efectos del plan. A la vista están, nunca mejor dicho.

Un tremendo vídeo

Kiko Rivera ha subido a su cuenta de Instagram un tremendo vídeo que comienza hablando al espejo móvil en mano y oculto en una camiseta. «Me está costando... no voy a mentir», comienza diciendo. Y luego, la frase inspiradora de rigor: «La disciplina del entreno, la dieta y dejar el tabaco no son caminos fáciles. Pero paso a paso, caída tras caída, ya empiezo a notar la mejoría».

Es entonces cuando corta plano y aparece uno nuevo... con el hijo de Isabel Pantoja mostrándose con el traje de Adán solo tapado por unos ajustaditos y opresivos calzoncillos azules. «¿Queda mucho? Sí. ¿Vale la pena? También. Porque cuando empiezas a verte mejor, sentirte más fuerte y respirar más libre… todo cambia», asegura.

El vídeo concluye a lo grande: «Estoy lejos de la meta, pero orgulloso del camino. Y al final, una imagen vale más que mil palabras. Así que aquí estoy, pa ustedes. Vamos a seguir, que lo bueno apenas comienza». Simplemente espectacular.

Reacciones entusiastas

Naturalmente, el vídeo no podía dejar indiferente a nadie. Tampoco se puede decir que tenga precisamente unos abdominales de acero, pero el esfuerzo ahí queda y es innegable que a este Kiko Rivera se le ve más saludable que hace unos meses. Así lo ha apreciado su muro de Instagram, con comentarios de ánimo y admiración hacia el inimitable Dj.

«Cuerpooooo», decía uno. Y había muchos más, hasta el infinito y más allá: «Eres un campeón», «estás estupendo, pareces más joven», «has salido de algo peor», «este año es el tuyo, cabeza siempre», «Dios te acompaña, estará contigo y los tuyos para ayudaros a un futuro mejor».... Incontables refuerzos positivos, tan indispensables en una empresa tan titánica como la que Kiko Rivera está inmerso.

Fue el otoño pasado cuando el corazón le envió un mensaje y tuvo que ser ingresado en el hospital. Prometió dejar de fumar, pero tampoco lo consiguió esta vez. Era el enésimo intento. Ahora se le ha cruzado en el camino la oportunidad de representar a España en un evento mundial y no quiere defraudar a su país. Va a tope. Con calzoncillos y sin freno.