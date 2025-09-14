Kiko Rivera da un paso adelante en su nueva vida de soltero

Kiko Rivera ha dado comienzo a su nueva vida como soltero por todo lo alto. Después de conocerse su separación de Irene Rosales, el DJ había dejado claro que su prioridad era el bienestar de sus hijas, así como mantener el equilibrio que había alcanzado con respecto a la salud. Para ello, el hijo de Isabel Pantoja ha tomado la decisión de invertir en una nueva propiedad con la que mantenerse cerca de su familia.

Así lo ha asegurado Saúl Ortiz en 'Fiesta', que ha explicado que este mismo sábado Kiko se ha comprado una casa en Mairena del Aljarafe por «unos 500.000 euros, medio millón de valor, con una parcela y una piscina», ha compartido el periodista. «Ha cumplido un sueño porque él lleva mucho tiempo queriendo ser propietario. Me traslada una persona cercana que hace mucho tiempo que quería comprarse una casa y da la casualidad que ha sido en la separación, pero no era esa la intención», ha añadido.

La localidad en la que se ha comprado una casa Kiko está en Sevilla, a solo seis kilómetros y unos 14 minutos en coche desde la casa familiar en la que sigue viviendo Irene Rosales con sus hijas. De esta manera, el DJ podría comenzar su vida de soltero, incluso aunque según el mismo programa tiene la intención de recuperar a la que ha sido su pareja desde hace más de una década. «La información que tiene este programa viene a confirmar que la separación es un hecho, que está consumado, que no tiene visos de cambiar a pesar de que Kiko pudiera tener intención de volver con Irene y así se lo ha hecho saber», han asegurado en 'Fiesta'.

Mientras tanto, Kiko continúa con su gira, que este fin de semana le llevó a Lugo para una actuación.

Nuevo Kiko

La supuesta compra de esta propiedad ha venido acompañada de una publicación en redes sociales que ha preocupado a sus seguidores. «Es hora de matar todos esos fantasmas que tengo», escribía este sábado en un 'story' que acompañaba de un remix de la canción de Leona Lewis 'Bleeding Love'. Después de que sus fans expresaran su preocupación por una posible vuelta a los malos hábitos tras su ruptura, él dejó claro que no sería así: «Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años, pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie».

Pero también admitía en uno de sus vídeos que sentía cierta ansiedad al estar solo en casa por primera vez ante tanto tiempo. «Necesito empezar a entretenerme en estos momentos de soledad. Hay un silencio aquí que hay que acostumbrarse… Se me cae la casa encima, la verdad», compartía.

El DJ borraba a principios de septiembre todas las publicaciones de su Instagram con excepción de las dos últimas, dando así comienzo a una nueva etapa en la que se desentiende del pasado. «Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero», explicaba después ante las preguntas.